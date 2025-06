Lance Stroll was op tijd hersteld van zijn polsblessure en kon zijn thuisrace in Montréal gewoon rijden. Tijdens de persconferentie op de mediadag was de Canadees veelbesproken, maar hij maakte een opvallend ongeïnteresseerde indruk. Esteban Ocon neemt het zo’n week later op voor zijn collega. “Ik weet dat hij niet veel praat, maar hij is open tegenover de mensen die hij vertrouwt.”

Lance Stroll maakte in 2017 zijn debuut in de koningsklasse van de autosport, met zijn vader als belangrijke geldschieter. Inmiddels is Lawrence Stroll eigenaar van het Formule 1-team Aston Martin, waardoor zijn zoon zich voorlopig weinig zorgen hoeft te maken over zijn stoeltje.

De Grand Prix van Spanje moest Stroll nog aan zich voorbij laten gaan vanwege het opnieuw opspelen van een oude polsblessure, maar tijdens het afgelopen raceweekend in Montréal was de Canadees weer van de partij. Tijdens de persconferentie maakte hij echter een ongeïnteresseerde en arrogante indruk, terwijl hij nonchalant op zijn kauwgom kauwde. Het leverde hem een golf aan negatieve reacties op.

‘Hij is echt aardig’

Esteban Ocon neemt het nu op voor zijn collega. “Ik weet dat hij niet veel praat, maar hij is open tegenover de mensen die hij vertrouwt”, zegt de Fransman in gesprek met Le Journal de Montréal, die vermoedt dat Strolls houding vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. “Hij is echt aardig en dat geldt ook voor zijn vader. Veel mensen zullen dit niet begrijpen, maar Lance heeft een enorme passie voor racen. Al het andere interesseert hem veel minder; hij houdt echt van het rijden in de auto.”

Ocon kent Stroll al sinds hun karttijd, waarin ze het opnamen tegen onder anderen Max Verstappen en Charles Leclerc. De kwaliteiten van de Canadees worden regelmatig in twijfel getrokken, maar dat vindt Ocon onterecht. “Lance wist internationale kartraces te winnen in de periode dat Verstappen, Leclerc en ik actief waren. We reden allemaal tegen elkaar en Lance hoorde daar zeker bij. Het is niet zo dat geld hem in de Formule 1 heeft gebracht. Er zijn misschien makkelijkere manieren om in de sport te komen, maar uiteindelijk breng je geen geld mee in de auto.”

