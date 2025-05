Esteban Ocon parkeerde zijn Haas in het gras langs de kant van de baan en werd daarmee de eerste uitvaller van de Grand Prix van Emilia-Romagna. “Stop de auto, we hebben een probleem”, werd de Fransman via de boordradio verteld.

De Virtual Safety Car werd ingezet en Max Verstappen profiteerde optimaal van deze situatie. De Nederlander maakte zijn eerste pitstop en verloor daardoor minder tijd, terwijl Oscar Piastri en Lando Norris al eerder in de race hun pitstop hadden gemaakt.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.