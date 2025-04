Lando Norris staat na een matige kwalificatie vorige week in Bahrein 1000 kilometer verderop in Jeddah voor een nog grotere klus: de leider in het wereldkampioenschap ging er in het slotdeel van de kwalificatie hard af. Hij zette geen tijd neer, waardoor hij de race als tiende zal vertrekken.

Een week geleden stelde Lando Norris zelfkritisch dat het leek alsof hij ‘voor het eerst in een Formule 1-auto reed’, nadat hij met de McLaren, de beste bolide van het veld, teleurstelde. Hij maakte bij de start een beginnersfout door buiten de startbox e vertrekken, hetgeen hem een tijdstraf kostte. Met veel pijn en moeite finishte hij als derde. In het WK-klassement slonk zijn voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri tot drie punten.

In de belangrijkste vrije training op vrijdag leek Norris weer vol vertrouwen: hij noteerde de snelste tijd. Maar een etmaal later ging het bij uitkomen bocht 5 op ’s werelds snelste stratencircuit hard mis. Bekijk hier een video van het moment.



