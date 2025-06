In aanloop naar de veertigste Grand Prix van Hongarije ondergaat de historische Hungaroring een grondige verbouwing. Begin augustus keert de Formule 1 terug naar dit iconische circuit. Tegen de tijd dat deze veertiende ronde van het seizoen plaatsvindt, zullen veel fans het circuit nauwelijks nog herkennen. De paddock, het hoofdgebouw en de hoofdtribune zijn inmiddels grootschalig gerenoveerd. Deze week gaf het bestuur de eerste beelden vrij.

Het grootschalige renovatieproject op de Hungaroring loopt langzaam op zijn einde, zodat er in augustus geracet kan worden. De werkzaamheden, die donderdag officieel werden gepresenteerd, worden omschreven als ‘de meest ingrijpende transformatie’ in de geschiedenis van het circuit. Op de eerste beelden steelt het nieuwe pitcomplex absoluut de show. Het splinternieuwe gebouw bevat 36 racegarages, vier technische garages en een VIP-ruimte voor maar liefst 2.000 vermogende gasten. Het nieuwe complex vervangt het oude pitgebouw, dat dateerde uit de jaren tachtig.

Verder zijn er nieuwe kantoren, een persconferentieruimte, keukens en een dakterras – allemaal voltooid in slechts negen maanden. Aan de overkant van het rechte stuk is een nieuwe tribune gebouwd van 13.000 vierkante meter, met zitplaatsen voor 10.000 fans, plus bedrijfsruimtes en commentaarcabines. Het rechte stuk dat het pitcomplex van de hoofdtribune scheidt, is opnieuw geasfalteerd. Na de aanleg van twee nieuwe tunnels onder het circuit was de baan immers toe aan een opfrisbeurt.

Grootste sportevenement van Hongarije

“Ik vind dat de Hungaroring deze moderne nieuwe look echt verdient, zeker ter ere van de veertigste verjaardag”, reageerde Dr. Ádám Schmidt, staatssecretaris voor Sport in Hongarije. “Het circuit en de Hongaarse GP zijn onmiskenbare onderdelen geworden van de recente geschiedenis van ons land. Het evenement volgde op een periode van politieke verandering en is in de loop der decennia terecht uitgegroeid tot een favoriete locatie voor de sterren van het Formule 1-circus.”

“De Grand Prix is doorgaans het best bezochte sportevenement in Hongarije”, voegde Schmidt eraan toe. Hij benadrukte hoe belangrijk het raceweekend is voor de lokale bevolking. “Vorig jaar bezochten meer dan 300.000 mensen het circuit, waarvan ongeveer 80 procent uit het buitenland kwam. De totale impact van het evenement op het bbp bedraagt meer dan 26 miljard forint (65 miljoen euro, red.). Elke cent die de overheid in de Hungaroring investeert, verdienen we anderhalf keer terug.”

