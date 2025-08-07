Franco Colapinto mocht woensdag proefrijden met de nieuwe Pirelli-banden voor 2026. Alpine, Ferrari, McLaren en Racing Bulls namen deze week deel aan een tweedaagse test op de Hungaroring. Voor Colapinto kwam daar echter snel een einde aan – de Argentijn crashte zijn A525 bij het uitkomen van bocht 11. Pirelli heeft inmiddels laten weten dat de nieuwe banden niet de oorzaak waren van het incident.

De schade aan de Alpine-auto was aanzienlijk, maar Colapinto bleef gelukkig ongedeerd. Na een medische controle op het circuit werd hij ‘oké’ verklaard, zo liet Alpine woensdag weten via sociale media: “Franco is ter plaatse onderzocht en maakt het goed.” Colapinto testte met de nieuwe, compactere Pirelli-banden die vanaf 2026 worden geïntroduceerd. Deze banden maken deel uit van de aankomende reglementswijzigingen, waarbij de auto’s een slag kleiner worden om het racen spannender te maken.

Mario Isola, hoofd autosport bij Pirelli, verwierp de suggestie dat de crash iets met de nieuwe banden te maken had. “We hebben veel data verzameld, hoewel het jammer was dat we vandaag een deel van onze geplande kilometers verloren doordat Colapinto van de baan ging”, verklaarde hij in een officieel persbericht van Pirelli. “Het incident stond op geen enkele manier in verband met de banden”, voegde hij daaraan toe.

Waardevolle tests

“Dit waren twee waardevolle dagen om vooruitgang te boeken met de ontwikkeling van onze compounds voor volgend seizoen”, vervolgde Isola. “We bevinden ons nu in de laatste fase van het ontwikkelingsproces. De Hungaroring bleek een veeleisend circuit vanwege de vele langzame bochten en de hoeveelheid energie die in de banden wordt gestopt tijdens een relatief korte ronde. Dat maakt het een uitdagende locatie om banden te testen.”

“We hebben nog drie testsessies te gaan om de ontwikkeling van de compounds af te ronden”, besloot Isola. Pirelli test later dit jaar nog in Monza, Mugello en Mexico-Stad. De herziene banden voor 2026 krijgen een smaller profiel – 25 millimeter minder aan de voorkant en 30 millimeter minder aan de achterkant ten opzichte van de huidige specificaties.

