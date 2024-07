Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher snapt echt niet dat Red Bull Sergio Pérez nog als coureur aanhoudt. Volgens de Duitse oud-coureur kan Red Bull veel beter de Mexicaan uit zijn lijden verlossen. Helmut Marko bevestigt dat zijn team pas na de Grand Prix in België een officieel besluit neemt.

Sergio Pérez kwam tijdens de kwalificatie op de zaterdag in Hongarije niet hoger dan P16. De Mexicaan eindigde tijdens Q1 al in de muur, nadat hij over de natte kerbstones reed. De positie van Pérez binnen Red Bull was al wankel, maar veel kenners denken nu dat de teamgenoot van Max Verstappen helemaal niet meer lang heeft in de Formule 1.

Oud-F1-coureur Ralf Schumacher begrijpt niet waarom Red Bull Pérez niet alvast uit zijn lijden verlost. De Duitser vindt dat het Oostenrijkse team hem niet eens in de auto moet houden voor de Grand Prix van België. “Hoe vaak moet ik het nog zeggen?”, zei Schumacher tegen Sky Deutschland. “Ik weet niet hoe lang Red Bull bereid is om toe te kijken en zich hieraan te onderwerpen. Ik denk niet dat het nog zin heeft. En dat weet Pérez zelf ook.”

Volgens Schumacher is Pérez ondertussen zo’n grote brokkenpiloot voor Red Bull geworden, dat hij veel beter vervangen kan worden door een andere coureur uit de renstal. “Red Bull heeft zoveel coureurs. Het moet stoppen. Hij zou echt uit zijn lijden verlost moeten worden”, legt de zesvoudig Grand Prix-winnaar uit. “Het spijt me, maar het is ook een ramp voor hem.”

Lawson in de startblokken?

Red Bull beslist naar verluidt na de Grand Prix van België over het lot van de Mexicaan. Eén kandidaat om Pérez op te volgen is nog altijd reservecoureur Liam Lawson. “Lawson heeft niet alleen de test gedaan, maar ook veel simulatorwerk”, bevestigde Red Bull-adviseur Helmut Marko aan Sky. “Hij is zeker een kandidaat als er een kandidaat nodig is.” Toch geeft Red Bull Pérez nog één kans in België. “We houden vast aan onze aanpak en wachten de volgende race af,” aldus Marko. “Dan gaan we samen zitten en kijken we wat we gaan doen.”

