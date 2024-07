Volgens Helmut Marko is de toekomstige line-up van Red Bull nog lang niet in beton gegoten. De vormdip van Sergio Pérez en de mogelijke gevolgen daarvan zijn al weken het gesprek van de dag in de paddock. Marko heeft al meermaals bevestigd dat er tijdens de zomerstop een knoop wordt doorgehakt over de toekomst van de Mexicaan. Welke coureur op pole staat om zijn stoeltje over te nemen is nog onbekend, ‘alle optie liggen open’.

In aanloop naar de GP van Hongarije kon Helmut Marko nogmaals bevestigen dat Red Bull gedurende de zomer een definitieve keuze gaat maken over de toekomst van Red Bull, ongeacht de huidige contracten van coureurs als Pérez en Tsunoda. “We moeten alles overwegen”, aldus de Oostenrijker. Eerder gaf hij al aan dat Checo zich na de afgelopen Grands Prix op glas ijs bevindt. De zesvoudig racewinnaar heeft nog een paar weken om zich te laten gelden.

Menig expert denkt dat reservecoureur Liam Lawson de voornaamste kandidaat is voor een contract met Red Bull. Onder het mom van, ‘gooi hem maar in het diepe’ kan de onervaren Nieuw-Zeelander zich bewijzen naast een routinier als Verstappen. Yuki Tsunoda, die er al bijna vier seizoenen met zusterteam Visa RB op heeft zitten, zou het maar ‘raar’ vinden als ze in Milton Keynes voor Lawson kiezen.

‘Alle opties liggen nog open’

“Wacht eerst maar eens af wat de beslissingen van Red Bull zijn”, reageerde Marko op de uitspattingen van de Japanner. In een poging een beetje duidelijkheid uit de Oostenrijker te krijgen, vroeg ORF hem of er wel een favoriet was tussen Tsunoda, Lawson en Daniel Ricciardo. “Dat is een goede vraag, dus ik zal een goed antwoord geven”, antwoordde hij geamuseerd. “Alle opties liggen nog open.”

Naar verluidt kan Red Bull gebruik maken van een prestatie-gerelateerde clausule in Pérez’ contract. Ze mogen hem laten vallen als Checo in de zomervakantie niet binnen 100 punten van zijn teamgenoot zit. Het verschil tussen hem en Verstappen bedraagt nu al 137 punten. “Uiteindelijk maakt het niet uit hoe een contract eruitziet, je moet gewoon presteren,” legde Marko uit. “In de zomervakantie gaan we eens rustig beslissen hoe de toekomst eruitziet.”

