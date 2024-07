Yuki Tsunoda denkt dat hij genoeg heeft laten zien om te promoveren en een stoeltje op te eisen bij Red Bull. De Visa RB-coureur weet dat Sergio Pérez op de schopstoel zit nu deze zoveel matige resultaten noteert. Echter, ook reservecoureur Liam Lawson wordt gelinkt aan Pérez’ zitje. Volgens Tsunoda zou het maar ‘raar’ zijn als ze in Milton Keynes toch voor Lawson kiezen.

In de paddock is het stoeltje van Sergio Pérez nog steeds onderwerp voor discussie. Mede dankzij twee DNF’s verzamelde de Mexicaan in de afgelopen zes raceweekenden maar 15 WK-punten. Max Verstappen scoorde er in hetzelfde tijdsbestek liefst 119! Reden genoeg voor de teamleiding om de situatie tijdens de zomerstop ‘nog eens goed onder de loep te nemen’.

Naar verluidt heeft Pérez nog de aankomende GP van Hongarije en de GP van België om zichzelf te bewijzen. Stelt hij weer teleur, dan is de kans groot dat er deze zomer een stoelendans plaatsvindt binnen de Red Bull-familie. Tsunoda denkt dat hij het meeste recht heeft op promotie, al heeft het team ook interesse in reservecoureur Liam Lawson en Daniel Ricciardo.

“Het zou heel vreemd zijn als ze Lawson kiezen”, aldus Tsunoda in aanloop naar de Hongaarse Grand Prix. “Liam doet het echt heel goed op de simulator, maar ik denk dat ik wel meer heb gedaan dan dat. We zullen zien hoe het gaat. Red Bull weet als de beste hoe ze de coureurs moeten managen.” Toch denkt Tsunoda dat hij klaar is voor een nieuwe uitdaging. “Als ik het vergelijk met de afgelopen drie jaar, voel ik meer dan ooit klaar om mee te vechten met de topteams”, legde hij uit.

Tsunoda kan bevestigen dat hij al met de Red Bull-teamleiding aan tafel heeft gezeten, al ging dat niet verder dan luchtige gesprekken. “Het was heel casual, ze willen geen overhaaste beslissingen maken”, aldus de 23-jarige Japanner. “Voor mij is het gewoon belangrijk dat ik me concentreer op wat ik nu moet doen. Haas komt steeds dichterbij, dus ik heb hele andere dingen om me op te focussen. We zullen zien wat er gebeurt.”

