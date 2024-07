Volgens Helmut Marko moet Red Bull binnenkort knopen doorhakken – gaat het team vervroegd afscheid nemen van Sergio Pérez? De Mexicaan presteerde dit seizoen immers ondermaats. Reservecoureur Liam Lawson wacht in de gelederen en Yuki Tsunoda heeft zich middels goede prestaties ook kandidaat gesteld. Marko onthult dat er deze zomer een beslissing gaat komen.

LEES OOK: Marko glashelder over Red Bulls motorproject: ‘Liggen precies op schema’

In de paddock wordt al een tijdje gespeculeerd dat Sergio Pérez op de schopstoel zit. Er werden al bepaalde exit-clausules genoemd die Red Bull in staat stellen om hem vroegtijdig te wisselen met een andere coureur. “Alle Formule 1-contracten hebben exit-clausules”, legde Helmut Marko deze week uit aan Grandprix 247. “Die hebben meestal betrekking op de prestaties van de coureur.”

Over de toekomst van Checo is Marko duidelijk. “Tijdens de zomerstop gaan we de boel nog eens evalueren”, aldus de Oostenrijker. “Daarna zullen we tot een beslissing komen. We zullen zien wie er dan in de Red Bull stapt.” Volgens Marko komen zowel Liam Lawson als Yuki Tsunoda in aanmerking.

LEES OOK: Tsunoda’s doel is duidelijk: ‘Wil de eerste podiumplaats voor Japan pakken’

Clausules

De Telegraaf meldde eerder inzage te hebben gekregen in de exit-clausules van Sergio Pérez’ contract. Zo zou de samenwerking gebieden dat het gat met Max Verstappen na de GP van België niet groter mag zijn dan 100 punten. De 34-jarige coureur moet op dit moment 137 punten goedmaken op zijn teamgenoot. Red Bull zou daardoor de mogelijkheid hebben om hem vroegtijdig te wisselen met een andere coureur.

Ook zou Pérez niet meer dan vijf plaatsen onder Verstappen mogen staan in het rijderskampioenschap. Met zijn zesde plaats staat hij nu nog veilig, maar Oscar Piastri en Lewis Hamilton komen wel gevaarlijk dichtbij.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)