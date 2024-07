Yuki Tsunoda durft eigenlijk nog niet van een raceoverwinning te dromen. De Japanse coureur beseft maar al te goed wat voor een impact een eerste Grand Prix-zege van een Japanse F1-coureur zou betekenen voor zijn thuisland. Tsunoda richt zich daarom voorlopig liever op de korte termijn, maar heeft toch een duidelijk doel voor ogen.

Tsunoda staat momenteel met negen punten voorsprong een plaatsje hoger dan zijn ervaren teamgenoot Daniel Ricciardo in het coureurskampioenschap. Ook het Visa RB-team zelf ziet hun jonge coureur met sprongen vooruitgaan in 2024. Hierdoor rijst de vraag wat het toekomstige team van de Japanner wordt.

Tsunoda tekende begin juni een contractverlenging bij zijn huidige team Visa RB, en denkt daarom nog niet al te veel na over zijn verdere F1-toekomst. “Ik moet me gewoon richten op wat ik kan doen op het gebied van mijn prestaties. Als je goed presteert, of als je goed rijdt, dan komen die dingen vanzelf. Ik sta niet echt onder druk of zo”, vertelt de Japanner aan PlanetF1.

‘Eerst een podiumplaats voor Japan pakken!’

Ondanks dat Tsunoda niet al te veel over de toekomst nadenkt, heeft hij wel al een groot doel voor ogen. De Visa RB-coureur wil graag de eerste Japanse coureur ooit worden die een podiumplaats pakt. “Natuurlijk wil ik dat ooit bereiken, maar voorlopig denk ik er niet aan om de eerste Japanse winnaar te worden”, is Tsunoda eerlijk. “Als ik op een dag een Grand Prix kan winnen, zal dat zeker een goede impact hebben op Japan. Het eerste wat ik moet doen is de eerste podiumplaats voor Japan pakken!”

