Na jaren van hard werken, teleurstellingen en net-niet-momenten was het dit weekend eindelijk raak voor Nico Hülkenberg. De Duitser veroverde in een knotsgekke Britse GP zijn allereerste podiumplaats in de Formule 1. Daarmee rekende hij af met een hardnekkig record. Hülkenberg stond immers jaren bekend als de coureurs met de meeste starts zonder ooit op het podium te hebben gestaan. Dit zijn nu de coureurs met de meeste Grands Prix zonder podium.

Adrian Sutil – 128 Grands Prix | Adrian Sutil reed tussen 2007 en 2014 zeven seizoenen in de Formule 1, met als beste resultaat een vierde plaats tijdens de Italiaanse GP van 2009. Met zijn 128 Grands Prix heeft hij nu het record in handen voor de meeste starts zonder een podiumfinish. Doordat de Duitser het grootste deel van zijn carrière uitkwam voor weinig competitieve teams, was hij zelden in staat om aanspraak te maken op het ereschavot. Toch kwam Sutil tijdens een paar opvallende seizoenen in het middenveld akelig dicht in de buurt.

In 2009 klom Sutil voor eigen publiek op de Nürburgring naar de tweede plaats, mede dankzij meerdere straffen en uitvalbeurten voor andere coureurs. Echter, een botsing met Kimi Räikkönen dwong hem tot een extra pitstop voor een nieuwe voorvleugel, waardoor de Force India-coureur uiteindelijk niet eens in de punten eindigde. Tijdens het daaropvolgende raceweekend in Monza kwalificeerde Sutil zich verrassend als tweede, maar viel hij in de race terug naar P4. Hij slaagde er wel in om Räikkönen uit te dagen voor een podiumplek, maar bleek opnieuw niet opgewassen tegen de Fin.

Adrian Sutil in zijn Force India in het seizoen van 2009 (Getty Images)

Pierluigi Martini – 119 Grands Prix | Pierluigi Martini reed het grootste deel van zijn lange carrière voor Minardi, het team dat we tegenwoordig kennen als Racing Bulls. De Italiaanse renstal, die altijd met een beperkt budget opereerde, geldt als een van de grootste underdogs in de Formule 1-geschiedenis. Minardi nam tussen 1985 en 2005 deel aan 340 Grands Prix, maar eindigde nooit op het podium. Hetzelfde geldt voor Martini, die in 1991 wel tweemaal héél dicht bij de top drie kwam – hij finishte als vierde op zowel Imola als Estoril. De Italiaan profiteerde daarbij wel van talrijke uitvalbeurten in de voorhoede.

Philippe Alliot – 109 Grands Prix | Philippe Alliot was tussen 1984 en 1994 een vaste waarde in de Formule 1. De Fransman reed in totaal 109 Grands Prix, maar beschikte nooit over een echt competitieve bolide. Slechts vijf keer eindigde hij in de punten – weinig verrassend dus, dat een podiumplaats er nooit in zat. Zijn beste resultaat kwam tijdens de GP van San Marino in 1993. Ook hij profiteerde van meerdere uitvalbeurten bij de topteams en wist uiteindelijk van de veertiende naar de vijfde plaats op te klimmen. Het podium was echter een brug te ver voor Alliot, die één ronde na de als derde geëindigde Martin Brundle over de finish kwam. Saillant detail: de Fransman is de recordhouder voor de meeste Grands Prix-starts zonder ooit een ronde aan de leiding te hebben gereden.

Yuki Tsunoda in de Red Bull RB21 op Silverstone (Red Bull Content Pool)

Yuki Tsunoda – 99 Grands Prix | Yuki Tsunoda is sinds kort de actieve Formule 1-coureur met de meeste starts zonder podiumplaats. De Japanner debuteerde in 2021 bij het toenmalige AlphaTauri, waar hij als Red Bull-junior zijn sporen mocht verdienen. Na vier seizoenen bij het zusterteam promoveerde hij in 2025 eindelijk naar Red Bull, al heeft die overstap hem vooralsnog weinig succes opgeleverd. Tsunoda worstelt met de grillige RB21 en scoorde in de afgelopen tien Grands Prix slechts zeven WK-punten. Tijdens de aankomende GP van België rijdt hij zijn honderdste Formule 1-race, al is het nog maar de vraag of hij die mijlpaal met een podiumplaats kan bekronen. In zijn debuutseizoen kwam hij nog het dichtst in de buurt, toen hij tijdens de GP van Abu Dhabi als vierde over de streep kwam.

Pedro Diniz – 98 Grands Prix | Met de derde plaats van Nico Hülkenberg op Silverstone stijgt Pedro Diniz naar de vijfde plaats op deze ranglijst. De Braziliaan reed in zijn vijfjarige Formule 1-carrière 98 Grands Prix, maar kwam nooit verder dan een vijfde plaats. Diniz stond bekend als een pay driver, een term die wordt gebruikt voor coureurs die hun zitje in de Formule 1 deels te danken hebben aan financiële steun of sponsorbijdragen. In zijn debuutjaar bij het Italiaanse Forti-team eindigde hij steevast buiten de punten. Later probeerde hij het nog eens bij Ligier, Arrows en Sauber. Bij Arrows behaalde hij twee keer een vijfde plaats, op de Nürburgring en op Spa-Francorchamps. Van een podiumplaats kon hij echter alleen maar dromen. In 2001 kocht zijn familie een aandeel in het Formule 1-team van Alain Prost, waar Diniz een managementrol op zich nam.

