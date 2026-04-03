Yuki Tsunoda weigert zich neer te leggen bij een leven buiten de Formule 1 en houdt vast aan zijn doel om terug te keren op de grid. De Japanner, die na zijn eerste seizoen bij Red Bull werd teruggezet naar een reserverol, is nog altijd zichtbaar aanwezig in de paddock en blijft nauw betrokken bij de sport. Als test- en reservecoureur kan hij altijd invallen bij beide Red Bull-teams, al aast hij op een permanenter stoeltje. Fysiek is hij er in ieder geval klaar voor.

Na een teleurstellend seizoen bij Red Bull verloor Tsunoda vorig jaar zijn vaste zitje in de Formule 1. De Japanner debuteerde in 2021 bij het toenmalige AlphaTauri. Hij maakte furore bij het zusterteam, maar promotie naar Red Bull bleef uit. Ook toen Sergio Pérez na vier jaar werd ontslagen, koos de teamleiding voor de minder ervaren Liam Lawson. Laatstgenoemde werd echter na twee Grands Prix in 2025 alweer teruggezet naar Racing Bulls. Tsunoda reed de rest van het jaar uit, maar zonder succes. Het gebrek aan WK-punten en de grote achterstand op teamgenoot Max Verstappen kostte hem uiteindelijk de kop.

‘Ben in de vorm van mijn leven’

Toch geeft Tsunoda de hoop op een nieuwe kans in de Formule 1 niet zomaar op. “Ik wil nog steeds”, verklaarde hij tegenover de officiële F1-kanalen. “Ik geef het racen in de Formule 1 niet op.” Naar andere raceklassen gaan heeft zo zijn voordelen – dat houdt je immers scherp – maar tegelijkertijd weet je dan niet precies wat er in de Formule 1 gebeurt.” Ondanks dat Tsunoda geen vast stoeltje meer heeft, houdt hij zich fit. “Ik heb me fysiek nog steeds goed voorbereid op het seizoen”, vertelde hij. “Waarschijnlijk ben ik nu in de beste vorm van mijn leven, zelfs beter dan vorig jaar.”

Die toewijding komt niet uit de lucht vallen, want ook vanuit het team krijgt hij de boodschap om scherp te blijven. “Ik ben absoluut tevreden met mijn vorm en ik zou alleen wat oefenrondjes nodig hebben om mijn spieren weer te laten wennen aan het rijden”, legde hij uit. “Soms voelt het een beetje vreemd om me zo voor te bereiden en te trainen, wetende dat ik niet ga racen. Maar alles kan gebeuren, dat is ook wat het team me heeft verteld. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid, ik ben in topvorm en mijn mentale instelling is altijd: ‘Oké, als het team me vraagt om in te stappen, zorg ik ervoor dat ik presteer.’ Klaarstaan, daar draait het allemaal om.”

