Yuki Tsunoda is gisteren opnieuw in actie gekomen achter het stuur van een Formule 1‑auto van Red Bull. De Japanner, die dit seizoen de rol van test- en reservecoureur vervult, verzorgde een demonstratierun in Istanboel ter gelegenheid van de aankondiging dat de Turkse Grand Prix vanaf 2027 terugkeert op de F1‑kalender.

De demonstratie vond kort plaats nadat Formule 1 officieel bekendmaakte dat Turkije een contract voor vijf jaar heeft getekend, waarmee Istanbul Park van 2027 tot en met 2031 weer vaste waarde wordt op de kalender. Het circuit was voor het laatst gastheer tijdens de door de pandemie beïnvloede seizoenen van 2020 en 2021, nadat het eerder al tussen 2005 en 2011 een vaste plek had.

Tsunoda bestuurde tijdens de demonstratie de Red Bull RB8, de wagen waarmee Sebastian Vettel in 2012 zijn derde wereldtitel veroverde. De showrun voerde zowel door de straten van Istanbul als over het asfalt van Istanbul Park.

