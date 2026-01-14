Yuki Tsunoda moet nog even in onzekerheid afwachten of zijn Honda-contract wordt verlengd. De Japanner staat in 2026 niet langer op de grid als voltijdscoureur, maar moet genoegen nemen met de rol van reservecoureur bij Red Bull. Deze situatie, gecombineerd met het feit dat Honda inmiddels bij Aston Martin aan de slag is gegaan, bemoeilijkt een eventuele contractverlenging van de Japanner bij het eveneens Japanse bedrijf. ‘De onderhandelingen met Red Bull zijn nog gaande’, aldus Honda-topman Koji Watanabe.

Yuki Tsunoda wordt al sinds zijn debuut in de eenzitters in 2016 gesponsord en gesteund door Honda. De Japanner klom al gauw door de opstapklassen, voordat hij in 2019 werd toegevoegd aan het Red Bull Junior Team. Honda ging op dat moment een samenwerking aan met de Oostenrijkse renstal om de krachtbronnen te leveren. In 2025 mocht Tsunoda voor het eerst plaatsnemen in een Red Bull-stoeltje, maar na minder dan een jaar moest de Japanner alweer plaatsmaken voor Isack Hadjar.

Tsunoda is in 2026 nog wel de reservecoureur voor Red Bull. Honda is echter inmiddels al vertrokken naar het team van Aston Martin. De Japanse coureur verkeert door zijn rol als reservecoureur nu in een soort limbo betreffende zijn Honda-contract. “Wat betreft het contract met Tsunoda voor dit jaar zijn de onderhandelingen nog gaande. Er is dus nog geen specifieke overeenkomst gesloten”, vertelt Honda-topman Koji Watanabe aan Autosport. “Dit zal in toekomstige gesprekken worden besproken. De onderhandelingen zijn niet met Tsunoda zelf, maar met Red Bull.”

Aston Martin

Ook of Honda bij Aston Martin op een vergelijkbare manier als eerder bij Red Bull haar jonge coureurs ervaring kan laten opdoen in de toekomst, is nog onduidelijk. “Er zijn nog geen plannen” voor een Red Bull-achtige overeenkomst met Aston Martin, aldus Watanabe. “Ik verwacht dat we verschillende programma’s met Aston Martin zullen blijven coördineren. Op dit moment is er echter nog niets overeengekomen in de trant van ‘Laten we dit nu meteen doen’. Daarom zullen we op dit moment doorgaan met het opleiden van coureurs tot de F2 binnen het Honda Formula Dream Project (opleidingstraject voor jonge coureurs, red.), het eigen programma van Honda. Als er coureurs naar voren komen die in staat zijn om in de F1 te rijden, zullen we hen aanbevelen bij Aston Martin.”

