Honda Racing-president Koji Watanabe is eerlijk over de uitdagingen rond de terugkeer van het Japanse merk in de Formule 1. Het bedrijf kondigde in 2021 aan dat het zich officieel zou terugtrekken uit de sport, na een succesvolle periode met Red Bull. Niet veel later tekende het echter een exclusieve motordeal met Aston Martin. Watanabe geeft toe dat ‘niet alles even goed gaat’ in aanloop naar de eerste race met de Britse formatie.

In een interview met het Japanse Sportiva deed Koji Watanabe een boekje open over de uitdagingen voor 2026. “Eerlijk gezegd gaat niet alles even goed”, gaf hij toe. “Er zijn veel gebieden waar we mee worstelen, maar er is niets fataals gebeurd dat we niet kunnen overwinnen. In deze situatie concentreren we ons rustig op het verbeteren van de prestaties en de betrouwbaarheid.” Eerder werd bekend dat de homologatie van de nieuwe V6-hybridemotor gepland staat voor eind februari. Daarmee benut Honda alle beschikbare ontwikkelingstijd.

“We bevinden ons in de fase waarin de specificaties voor de wintertests worden vastgelegd”, vervolgde Watanabe. “De homologatie vindt echter pas eind februari plaats, dus ik verwacht dat de ontwikkeling tot het allerlaatste moment zal doorgaan.” Hij benadrukte dat Honda stapsgewijs te werk gaat om de prestaties van de motor te evalueren. “We ontwikkelen door geleidelijk de prestatiewinsten te beoordelen die voortkomen uit de ontwikkeling van verschillende componenten. Sommige blijken succesvol, andere falen onverwacht; het is een wisselvallig geheel.”

Aanpassen naar Adrian Newey

Ook de positie ten opzichte van de concurrentie is nog niet volledig duidelijk. Alle motorfabrikanten staan in 2026 voor dezelfde uitdagingen, waardoor er nog altijd grote vraagtekens bestaan over de uiteindelijke pikorde. “Gezien de onzekerheid rond de voortgang van de concurrentie, blijft het een strijd om te zien of we onze eigen, zelfopgelegde doelen kunnen halen. Maar eerlijk gezegd hebben we daar nog meer tijd voor nodig”, aldus de Honda-topman.

De Japanners kijken echter ook positief naar de toekomst en benadrukken de focus op samenwerking met Aston Martin. “Aston Martin wil ook auto’s bouwen die de visie van Adrian Newey weerspiegelen”, besloot Watanabe. “De volgende stap is kijken hoe we ons daaraan kunnen aanpassen vanuit de aandrijflijn. Als dat onze positie ten opzichte van de concurrentie versterkt en onze kansen op winst vergroot, zullen we daar alles aan doen”, verzekerde hij.

