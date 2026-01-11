Honda is druk bezig met de laatste voorbereidingen op het 2026-seizoen. De Japanse motorfabrikant levert dan namelijk voor het eerst krachtbronnen aan Aston Martin. Hoewel de bolide van het Britse team pas op 9 februari wordt onthuld, deelt Honda alvast een kleine sneak peek van de motor.

Motorleverancier Honda heeft na een jarenlange samenwerking met Red Bull de Oostenrijkse renstal vaarwel gezegd. De Japanse motorfabrikant slaat vanaf 2026 de handen ineen met Aston Martin, en is druk bezig met de laatste hand te leggen aan de krachtbron voor het nieuwe seizoen.

De officiële bekendmaking van de Aston Martin-auto voor 2026, en daarmee de eerste bolide van het team met een Honda-krachtbron, vindt pas op 9 februari plaats. De Japanse fabrikant deelt echter alvast een kleine sneak peek van de motor. Op hun eigen sociale mediakanalen postte Honda tot nu toe twee foto’s waarop een silhouet van de krachtbron te zien is. “Ontworpen voor een nieuw tijdperk van de Formule 1”, valt er bij het bericht te lezen.

Mercedes

Honda is uiteraard niet de enige motorleverancier die druk bezig is met de laatste voorbereidingen aan de 2026-motor. De teams van Mercedes en Red Bull zouden naar verluidt zelfs al een eerste maas in de nieuwe regelgeving hebben gevonden. Beide fabrikanten hebben zo een ‘truc’ toegepast op de compressieverhoudingen van hun motoren. De FIA houdt op 22 januari een vergadering over het 2026-reglement, naar verluidt naar aanleiding van groeiende zorgen van de andere motorfabrikanten over de vermeende truc.

