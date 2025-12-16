Een nieuw tijdperk in de Formule 1 breekt aan! In 2026 gaan zowel het chassis als de motorformule op de schop, wat de aankomende winterstop extra spannend maakt voor de verschillende constructeurs. Het wachten op een eerste glimp van de nieuwe bolides was dan ook nog nooit zó beladen. Inmiddels is van een aantal teams al bekend wanneer we de eerste indrukken krijgen van hun F1-auto’s voor 2026. Check hier het overzicht!

Red Bull en zusterteam Racing Bulls waren er vroeg bij met het onthullen van hun presentatiedata. Van beide teams is bekend dat de nieuwe auto’s op 15 januari worden gepresenteerd in Detroit, de thuisbasis van motorleverancier Ford. Naar verwachting gaat het om een symbolische onthulling: de teams tonen uitsluitend de nieuwe kleurstelling, zonder het daadwerkelijke ontwerp prijs te geven. De volledige RB22 – én de VCARB 03 – maken pas hun debuut tijdens de eerste testdagen.

LEES OOK: Audi maakt teamnaam en presentatiedata voor F1-auto voor 2026 bekend

Het Formule 1-team van Cadillac pakt groots uit bij zijn eerste livery-reveal. De nieuwe formatie kiest voor een uitgesproken Amerikaanse aanpak en onthult de auto tijdens de Super Bowl, de wereldberoemde finale van het NFL-seizoen. Daarmee trekt Cadillac volop bekijks, want de Super Bowl breekt in de Verenigde Staten geregeld kijkcijferrecords. Ook van Audi – feitelijk ook een nieuw team in de Formule 1 – is inmiddels bekend wanneer de eerste auto wordt gepresenteerd. Op 20 januari trekt de Duitse renstal in Berlijn het doek van de definitieve livery.

Wanneer onthullen de F1-teams hun auto’s voor 2026?

Team Data McLaren N.n.b. Mercedes N.n.b. Red Bull 15 januari Ferrari N.n.b. Williams N.n.b. Racing Bulls 15 januari Aston Martin 9 februari Haas 23 januari Audi 20 januari Alpine 23 januari Cadillac 8 februari

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)