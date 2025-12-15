Audi heeft de datum en locatie bekendgemaakt voor de officiële teampresentatie van zijn Formule 1-project. Op 20 januari 2026 onthult de Duitse fabrikant in Berlijn voor het eerst de definitieve livery, terwijl ook de officiële teamnaam is bevestigd: Audi Revolut F1 Team.

Audi neemt in 2026 het Sauber-team over en maakt zijn debuut in de Formule 1. De Duitse autofabrikant heeft bekendgemaakt dat de livery van het team op 20 januari 2026 wordt onthuld tijdens een exclusieve presentatie in Berlijn. Tijdens dat evenement worden ook de volledige teamidentiteit en het kleurenpalet gepresenteerd. In november liet Audi al een eerste concept-livery van de R26 zien, in de bekende rood, grijs en zwarte kleuren van de Duitse autofabrikant. Een dag later, op 21 januari, volgt een publieksevenement waar fans de nieuwe auto van dichtbij kunnen bekijken.

LEES OOK: ‘Verdeeldheid over F2-coureur Alex Dunne leidde tot afscheid Helmut Marko’

Ook de teamnaam van Audi’s Formule 1-project is bekendgemaakt. Het team zal voortaan door het leven gaan als Audi Revolut F1 Team, met Revolut, de digitale bank en financiële app, als officiële partner. Tegelijkertijd onthulde Audi het logo van het nieuwe Formule 1-team. Jonathan Wheatley, teambaas van het Audi Revolut F1 Team, kijkt uit naar de samenwerking: “Vandaag krijgt ons project zijn officiële identiteit. De naam Audi Revolut F1 Team symboliseert de gezamenlijke kracht van onze teams in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, samen met onze partners. Het biedt een vlag waaronder we ons allemaal verenigen terwijl we bouwen aan 2026.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.