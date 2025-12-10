Helmut Marko nam deze week afscheid van Red Bull. De Oostenrijkse topadviseur geldt als een van de grondleggers van het succes van het team, maar kiest op 82-jarige leeftijd voor een welverdiend pensioen. Verschillende bronnen melden dat interne verdeeldheid heeft bijgedragen aan zijn vertrek; zo zou hij zonder toestemming Formule 2-talent Alex Dunne hebben opgenomen in het talentenprogramma.

Tijdens Red Bulls eerste stappen in de autosport in de jaren ’90 was Helmut Marko al nauw betrokken. Als oud-coureur, teambaas én manager speelde hij een sleutelrol bij de uiteindelijke oprichting van het Formule 1-team en was hij een belangrijke vertrouwenspersoon van Red Bull-topman Dietrich Mateschitz. Toen laatstgenoemde in 2022 overleed, leidde dat tot een machtsstrijd binnen het team. Marko – een prominent figuur binnen het Oostenrijkse kamp – kwam lijnrecht tegenover teambaas Christian Horner en de Thaise grootaandeelhouders te staan. Sportief CEO Oliver Mintzlaff greep dit jaar in en gaf Horner zijn congé.

Helmut Marko en Alex Dunne

Toch kwam Helmut Marko de afgelopen maanden opnieuw intern in opspraak. Volgens diverse bronnen zou hij op eigen initiatief Formule 2-talent Alex Dunne hebben benaderd voor een contract bij het opleidingsprogramma van Red Bull. De Ierse coureur ontbond daarop zijn samenwerking met McLaren en ging in op het aanbod van Marko. De Oostenrijkse talentenscout werd echter teruggefloten door het Red Bull-management, dat weinig vertrouwen had in Dunne.

Ook na de GP van Qatar maakte Helmut Marko zich weinig populair. Hij beweerde openlijk dat Andrea Kimi Antonelli rivaal Lando Norris had laten passeren om hem te helpen in de titelstrijd. Norris eindigde uiteindelijk op P4, vóór de jonge Italiaan, en beperkte daarmee de schade in het klassement. Als de McLaren-coureur op P5 was geëindigd, had Max Verstappen uiteindelijk het kampioenschap gewonnen. Red Bull maakte later excuses voor de opmerkingen van Marko, ook omdat Antonelli te maken kreeg met haatberichten en bedreigingen op sociale media.

