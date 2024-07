Yuki Tsunoda lijkt opeens toch weer een kandidaat voor Red Bull. Contractueel gezien blijft de Japanner voorlopig op de loonlijst staan bij zusterteam Visa RB, maar volgens Christian Horner bestaat er een kans dat hij vroeg of laat promoveert. Te midden van een dramatisch seizoen voor Sergio Pérez rijgt Tsunoda de punten immers aan elkaar – stapt hij straks in bij Red Bull?

LEES OOK: Horner grondig oneens met Marko: ‘Hoe kan Helmut dat weten?’

Na een spectaculaire race op Silverstone wist Yuki Tsunoda er weer een WK-puntje uit te slepen voor Visa RB. De 24-jarige coureur staat inmiddels op twintig punten in seizoen 2024, vlak achter rivalen Lance Stroll (23 punten) en Nico Hülkenberg (22 punten). Sergio Pérez – die beschikt over een uiterst competitieve RB20 – kwam zondag niet verder dan de zeventiende plaats. Volgens experts was de Red Bull-coureur een paar jaar geleden allang geslachtofferd ten behoeve van Tsunoda.

Volgens Christian Horner is er echter nog steeds kans op een rijderswissel. “We houden overal rekening mee”, zei de 50-jarige teambaas na de Britse GP. “We geloven dat Tsunoda ongelofelijk veel talent heeft, dus de komende jaren hopen we hem verschillende opties te kunnen bieden.” Toch kreeg Tsunoda nooit een test met Red Bull aangeboden; een privilege dat andere veelbelovende coureurs wel hebben gekregen.

“Hij is een Red Bull-coureur en heeft een contract met Red Bull“, verzekerde Horner. “Je weet maar nooit, misschien krijgt hij nog wel een test. Yuki doet het fantastisch, op Silverstone heeft hij weer een punt gescoord. Het is eigenlijk elk weekend weer raak.” Horner zette de Japanner dit jaar naast Daniel Ricciardo – volgens de teambaas is dat uiteraard een goede keuze geweest. “Hij heeft een hoop van Daniel kunnen leren”, vervolgde hij trots. “Maar hij is geen rookie meer. Hij heeft genoeg ervaring en dat laat hij ook zien op de baan.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).