Red Bull-teambaas Christian Horner is het oneens met adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker vertelde dat de nieuwe upgrade van de RB20 in Silverstone ‘een halve tiende’ opleverde, maar Horner snapt niet waar Marko dat getal vandaan haalde.

Red Bull bracht twee upgrades voor de RB20 mee naar Silverstone. Beide upgrades waren voor de vloer. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko leverde de nieuwe onderdelen “een halve tiende” van een seconde extra op. “We brachten een update, die bij elkaar opgeteld zes punten opleverde”, zei hij na de kwalificatie tegen Sky Deutschland.

Horner oneens met Marko

Christian Horner is dat echter niet met de adviseur eens. “Hoe kan Helmut dat weten?”, vroeg de Red Bull-teambaas zich na de race af, tegenover de aanwezige media. “Ik denk niet dat het cijfer klopt.” De Brit gaf wel toe dat de doorontwikkeling bij Red Bull minder hard gaat dan bij de concurrentie. “Het is geen geheim dat we minder ontwikkelingstijd hebben dan de anderen. We zitten aan de top van de curve, dus je hebt te maken met afnemende opbrengsten.”

De Red Bull-teambaas maakt zich echter niet al te veel zorgen om de naderende concurrentie, omdat er nog geen duidelijke uitdager is van zijn team. De teams wisselen elkaar nog te veel af, aldus Horner. “Mercedes was sterk vandaag [op Silverstone, red.], McLaren was sterk vorige week [in Oostenrijk, red.], wij wonnen de week ervoor in Barcelona. Ik denk dat het me helemaal niet zou verbazen als Max tijdens deze triple header niet de meeste punten heeft gescoord.”

