Red Bull-adviseur Helmut Marko legt uit waarom Max Verstappen in Silverstone net tekort kwam. Volgens de Oostenrijker kwam het vooral door de eerste stint dat de Nederlander op het laatst Lewis Hamilton niet meer kon inhalen. Marko is stiekem wel fan van de manier waarop Hamilton zijn race reed.

Verstappen eindigde na een moeizame Britse race alsnog als tweede, achter Lewis Hamilton. De Nederlander passeerde in de laatste rondes rivaal Lando Norris om het tweede podiumplek in te nemen, en opende ook nog even de jacht op de Mercedes-coureur. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko kwam Verstappen “twee ronden te kort om Hamilton te verslaan”.

Toch zag Marko hoe Verstappen al eerder in de race verloor. “We verloren de race in de eerste stint, omdat Max veel last had van graining op de mediums”, legt de Oostenrijker uit, tegenover Sky Deutschland. “Daarnaast verloor hij ook veel tijd op een nat circuit, terwijl dat normaal gesproken zijn sterkste punt is.” Ondanks dat de banden niet goed werkten voor Verstappen, maakte Red Bull volgens Marko wel de juiste keuze door de Nederlander in de laatste stint op de harde band te zetten.

Marko prijst Hamilton

Marko had natuurlijk graag zijn coureur Verstappen op de hoogste trede van het podium gezien, maar de adviseur spreekt toch vol lof over Hamiltons prestatie. “Je kunt Hamilton alleen maar feliciteren,” zegt de 81-jarige. “Hij hield goed stand op een droge baan. Dan zie je zijn kracht op het gebied van bandenmanagement.” Marko zag hoe Hamilton, ondanks de graining, perfect met zijn banden omging. “Dat laat zien wat een master hij is, die een race perfect kan lezen. Hamilton deed het geweldig en dat laat zien hoeveel ervaring en snelheid hij nog heeft.”

