Toto Wolff is helemaal in de wolken na de overwinning van Lewis Hamilton op Silverstone. De teambaas is blij dat Hamilton nog één keer een overwinning pakte voor Mercedes, zeker omdat de Brit volgend jaar naar Ferrari overstapt. Wolff zit er verder niet mee dat Hamilton in zijn laatste jaar voor de Duitse renstal zit.

Tranen vloeiden over de wangen van Lewis Hamilton toen hij in Silverstone als eerste over de finishlijn reed. Sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021 moest de Brit op zijn volgende overwinning wachten. Niet alleen voor Hamilton zelf was het echter een emotioneel moment, ook Toto Wolff kon zijn geluk niet op.

LEES OOK: Hamilton overmand door emoties: ‘Vroeg me soms af of ik nog goed genoeg was’

“Het was de afgelopen twee jaar zo moeilijk dat we de coureurs geen auto konden geven waarmee ze voor de overwinningen konden strijden”, vertelt de Oostenrijker aan Formula1.com. “Om hem dan opnieuw te laten winnen, tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, in zijn laatste race voor Mercedes hier, het is bijna een klein sprookje. Je had het niet beter kunnen verzinnen.”

Wolff zag hoe met de overwinning een last van Hamiltons schouders viel. “Onze relatie gaat ver terug. We hebben allebei op verschillende momenten geleden. Hij is er voor me geweest en onlangs heb ik geprobeerd om zijn twijfels weg te nemen. Daarom voelt het heel goed dat hij nu alle negatieve gedachten opzij kon zetten.”

LEES OOK: Hamilton beleeft ook in de filmwereld succes: ‘Hij krijgt eigenlijk niet genoeg lof’

Wolff geen spijt van vertrek Hamilton

Hamilton vertrekt aan het einde van het seizoen naar Ferrari. Daarmee komt er een einde aan een samenwerking van twaalf jaar tussen Wolff en de zevenvoudig wereldkampioen. Toch heeft de teambaas er geen spijt van dat hij Hamilton niet kon overtuigen om bij Mercedes te blijven. “In mijn leven heb ik geen spijt”, is Wolff duidelijk. “We zijn volwassen, we nemen beslissingen, we gaan ervoor. Dat is het belangrijkste.” De Oostenrijker hoopt de samenwerking met Hamilton op een hoogtepunt te kunnen afsluiten.

Lees hier alles over de GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)