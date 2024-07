Lewis Hamilton kan zijn tranen niet bedwingen, nadat hij voor de negende keer de Britse Grand Prix op zijn naam heeft geschreven. “Hier heb ik zo lang op gewacht”, bekent de veteraan, die Mercedes volgend jaar inruilt voor Ferrari. “Ik hou van jullie allemaal. Wat een geweldig team is dit.”

Het vizier blijft na de ereronde eventjes wat langer dicht, de knuffel met vader Anthony is intens en lang. Lewis Hamilton zit barstensvol emoties na zijn recordbrekende negende overwinning in Silverstone, de tranen blijven maar stromen. Bijna tweeënhalf jaar (Saoedi-Arabië 2021) heeft hij erop moeten wachten om weer op de hoogste trede van het rostrum te kunnen klimmen. Voor een uitzinnige menigte doet hij het bij zijn thuisrace voor de 104e keer. Ook een record.

“Ik huil nu nog”, bekent Hamilton (39) wanneer hij na afloop wordt geïnterviewd door oud-teamgenoot Jenson Button. “Sinds die overwinning in Saoedi-Arabië ben ik elke dag wakker geworden om te vechten, te trainen en om te kunnen winnen. Dit is mijn laatste Britse Grand Prix met Mercedes. Ik wilde zo graag voor hen winnen, omdat ik het team en de fans hier zo dankbaar ben. Elke ronde weer zag ik de fans juichen. Echt, er is geen mooier gevoel dan op Silverstone te winnen”, aldus Hamilton, die Mercedes na de zege van George Russell vorige week in Oostenrijk de tweede op een rij bezorgt. “Hier heb ik zo lang op gewacht.”

Hamilton krijgt op het podium gezelschap van zijn race-engineer Peter Bonnington, Bono voor zijn racevrienden. Het duo heeft de hoogtijdagen meegemaakt, het ‘verval’ en nu het (voorlopige?) uitroepteken in Silverstone. “Er waren dagen dat ik niet wist of ik nog goed genoeg zou zijn”, stelt Hamilton. “Maar ik heb altijd de steun van het team gehad, altijd werd ik aangemoedigd.”

Zeker ook door Toto Wolff, de teambaas. Die is ook een beetje emotioneel, ziet dat zijn ‘oude soldaat’ het kunstje nog steeds beheerst. “Dit is als een sprookje”, meent Wolff. “We wisten dat het eens zou gebeuren. Dit betekent ook voor mij veel, we geven nooit op. Het kon gewoon niet beter”, oordeelt Mercedes’ teambaas, die Hamilton zeventien jaar na zijn eerste Grand Prix-zege in de Formule 1 er na zijn 344e race opnieuw eentje aan toe ziet voegen.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië