Lewis Hamilton is naast negenvoudig winnaar van de Grand Prix van Groot-Brittannië tegenwoordig ook filmproducent. Tijdens hetzelfde weekend dat de Brit weer voor het eerst in meer dan twee jaar een overwinning pakte, werd ook de trailer van zijn aankomende F1-film getoond. “Niemand kan je beter over de Formule 1 leren dan Lewis Hamilton”, zegt acteur Damson Idris over de kersverse Grand Prix-winnaar.

Het was een succesvol weekend voor Lewis Hamilton in Silverstone. Niet alleen wist de Britse wereldkampioen voor het eerst sinds 2021 een Grand Prix te winnen, zijn 104ste, ook werd de eerste trailer getoond voor zijn nieuwe Formule 1-film. Hamilton is tegenwoordig ook actief in de filmwereld, en één van de producenten van F1. De film gaat over fictieve Formule 1-coureur Sonny Hayes, gespeeld door Brad Pitt, die een comeback maakt voor het eveneens fictieve F1-team Apex Grand Prix.

‘Niemand beter om van te leren dan Hamilton’

Hoewel het verhaal fictief is, was het vooral de taak van Hamilton om ervoor te zorgen dat de film wel dicht op de waarheid zat. “Lewis is niet bang om te zeggen als er iets niet klopt. Hij zegt gewoon: hé, dat zou niet zo gebeuren. Dat is zeldzaam in de filmwereld”, zegt de Britse acteur Damson Idris over de samenwerking met de zevenvoudig wereldkampioen. Idris speelt debutant en Pitts teamgenoot Joshua Pearce in de film. “Er is niemand beter om je over Formule 1 te leren dan Lewis Hamilton”, prijst de acteur de Formule 1-coureur.

De Brit zegt dat Hamilton hem op meerdere vlakken inspireert, ook buiten de filmwereld. “[Hamilton, red.] krijgt eigenlijk niet genoeg lof”, is Idris van mening. “Behalve dat hij een geweldige sporter is, heeft hij zo’n positieve impact op de sport gehad. Hij is innovatief en inspirerend.” De film draait vanaf 27 juni 2025 in de bioscopen.

