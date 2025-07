Yuki Tsunoda kijkt terug op een teleurstellend raceweekend op Silverstone. De Red Bull-coureur baalde van een zwakke kwalificatie en maakte ook tijdens de race een verslagen indruk. Met zijn vijftiende plaats noteerde hij bovendien zijn vijfde puntloze weekend op rij. Tsunoda sprak zelf van een gebrek aan tempo, al was het uiteindelijk een forse tijdstraf die hem de das omdeed. Achteraf liet hij weten dat de stewards hem sowieso niet goed gezind zijn.

De zaterdag bood aanvankelijk nog reden tot optimisme. Tsunoda streed om een plek in Q3, maar een technisch probleem verstoorde zijn laatste poging zich bij de snelste tien te voegen. Hij moest genoegen nemen met de elfde startplaats, vanwaar hij nog uitzicht had op WK-punten. Maar te midden van safety cars, regenbuien en uitvallers bleek die hoop ijdel. Tsunoda slaagde er niet in zijn ritme te vinden en een serieuze bedreiging te vormen voor de top tien.

Zijn middag werd verder verpest door een incident met Oliver Bearman. Tsunoda raakte met zijn Red Bull licht de Haas-bolide van zijn concurrent, waarop de stewards hem een tijdstraf van 10 seconden oplegden. “Het tempo was gewoon uitzonderlijk traag, zowel in natte als droge omstandigheden”, verzuchtte hij na afloop tegen de media in Silverstone. “Vooral in de longruns – ik had constant het gevoel dat ik de bandendegradatie moest beperken. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.”

‘Straf was te extreem’

“Ik weet dat we met weinig downforce reden, maar zelfs onder natte omstandigheden had ik er wel vertrouwen in”, aldus Tsunoda. “Helaas hadden we gewoon nul snelheid in de regen.” Toch probeerde hij ook iets positiefs mee te nemen uit het weekend. “Er waren een paar lichtpuntjes op de droge baan. Over één ronde ging het best goed, maar de longruns moeten we echt grondig analyseren.” Tsunoda werd ook nog gevraagd naar de tijdstraf. “Ik ben behoorlijk geïrriteerd, ik vind het eerlijk gezegd te extreem”, zei hij. “Tien seconden voelt als twee dagen. Het is wat het is – de stewards zijn me sowieso niet goed gezind. Ik focus me op mijn eigen prestaties, dus eigenlijk kan het me weinig schelen.”

Teamgenoot Max Verstappen kende eveneens een moeilijke middag. Hij vertrok van poleposition, maar viel ver terug na een spin bij de herstart. Uiteindelijk eindigde hij als vijfde. Daarmee heeft Red Bull in de laatste vier Grands Prix slechts 29 punten gescoord – minder dan bijvoorbeeld Sauber. Nico Hülkenberg pakte in Silverstone immers het podium. Het was zijn eerste top-driefinish ooit, waardoor Yuki Tsunoda nu de actieve coureur is met de meeste Grands Prix zonder podiumplaats.

