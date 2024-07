Helmut Marko ontkracht de geruchten dat Red Bull Powertrains niet op schema ligt. Red Bull gaat vanaf 2026 hun eigen motoren leveren, en is, met behulp van Ford, momenteel bezig met het ontwikkelen van deze nieuwe motor. Volgens Marko moeten mensen niet de geruchten geloven dat de motorontwikkeling bij het Oostenrijkse team niet goed gaat.

In 2026 verandert er veel voor Red Bull Racing. Niet alleen gaat dan het nieuwe reglement in, Red Bull Ford Powertrains wordt dan ook één van de zes motorleveranciers. Het Oostenrijkse team werkte eerst nog samen met Honda, maar dat gaat vanaf 2026 motoren aan Aston Martin leveren.

Er bestaan echter twijfels of de ontwikkeling van de motor bij Red Bull wel volgens plan gaat. Volgens geruchten zijn er zelfs intern bij Red Bull grote zorgen over het motorproject, en ook Mercedes-rivaal Toto Wolff zette eerder al zijn vraagtekens. Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt vol dat alles rondom de nieuwe motor volgens plan verloopt. “Raad eens wie deze geruchten verspreidt?” lijkt Marko naar Wolff te verwijzen tegenover oe24. “We liggen precies op schema.”

Marko herhaalde daarbij ook zijn eerdere uitspraak dat er geen ‘plan B’ is, mocht de nieuwe motor niet naar wens werken. “Onze motor moet gelijk werken of gaan werken,” zei de 81-jarige Marko. “Er spelen zoveel factoren mee, zoals de brandstof en de accu. Het wordt spannend om te zien wie er echt vooraan zal rijden. Betreffende de paardenkracht zullen we er zeker bij zijn.”

Red Bull heel blij met Ford

Red Bull staat er in 2026 niet helemaal alleen voor, want het team krijgt assistentie van het Amerikaanse Ford. Teambaas Christian Horner is enorm blij met samenwerking met de autofabrikant. “Ze hebben ons niets opgedrongen of opgelegd”, vertelde Horner aan Sky Sports. “Ze hebben gezegd: hier is onze snoepwinkel, onze faciliteiten en middelen. Waar kunnen we jullie mee helpen? Dat is enorm nuttig geweest, vooral omdat we onze eigen faciliteiten en middelen aan het verbeteren waren.”

