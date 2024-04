Red Bull staat in 2026 voor de zware taak om zelf de motoren te ontwikkelen voor het Formule 1-team. Met de hulp van autogigant Ford loopt de bolide van Max Verstappen straks op een krachtbron van eigen makelij. Een flinke uitdaging voor de huidige kampioenen, die nu nog kunnen vertrouwen op de expertise van leverancier Honda. Echter, teambaas Christian Horner maakt zich weinig zorgen over de ontwikkeling van een Red Bull-motor.

Hoe de nieuwe reglementen er precies uit komen te zien, is nog steeds niet duidelijk. We weten inmiddels dat de F1-auto’s van 2026 nóg meer op hun hybride-systemen gaan vertrouwen. Uiteindelijk moet het vermogen gelijk verdeeld worden over de batterij en de interne verbrandingsmotor. Met deze nieuwe regelgeving gaat Red Bull vertrouwen op een krachtbron uit eigen huis. Experts uitten hun zorgen over de haalbaarheid van een dergelijk project, maar volgens Christian Horner is er geen reden tot paniek.

“Alles loopt op schema”, zei de teambaas in aanloop naar de GP van China. “Het is altijd moeilijk om te weten hoe we ons verhouden tot de concurrentie, maar achter de schermen wordt er keihard gewerkt. Het is letterlijk een race tegen de klok naar de start van 2026.” Horner gaf toe dat Red Bull een zware taak heeft gekregen, maar zich niet zomaar uit het veld laat slaan. “Wat de motor betreft, hebben we als gloednieuwe fabrikant een agressieve leercurve toegepast. Maar het team gaat die uitdaging echt aan.”

De afgelopen jaren bleek Red Bull oppermachtig in het zogeheten groundeffect-tijdperk. De bolides van de hand van chef design Adrian Newey zijn sinds 2022 de maatstaf. Met ingang van de nieuwe reglementen kan daar verandering in komen. “Twee jaar is heel kort”, verzuchtte Horner. “Maar we hebben een duidelijk schema en vooralsnog zijn al onze doelen behaald.”

