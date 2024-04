In 2026 gaan de reglementen binnen de Formule 1 weer flink op de schop. Er wordt straks niet alleen meer gebruik gemaakt van actieve aerodynamica, ook de motoren gaan drastisch veranderen. 2026 kruipt langzaam dichterbij, maar de feitelijke regels liggen nog niet vast. “Zorgwekkend”, vindt Sky Sports-commentator Martin Brundle. Voor teams als Audi en Red Bull kan het knap lastig worden.

Brundle oordeelt dat de nieuwe reglementen voor sommige teams veel te laat komen. In de Sky Sports F1-podcast uit hij zijn zorgen over de aangekondigde wijzigingen. “Volgens mij hadden deze regels al meer dan een jaar geleden vast moeten liggen”, aldus de voormalig F1-coureur. Hij denkt dat de nieuwe motorfabrikanten te weinig ervaring in huis hebben om zich tijdig voor te bereiden op de nieuwe reglementen. “Met Audi heb je een nieuw team, en met Red Bull Powertrains heb je, weliswaar met steun van Ford, in feite ook een nieuw bedrijf. Er zijn veel onbekenden.”

Brundle is bang dat teams als Audi en Red Bull in 2026 achter de feiten aanlopen. De analist vergelijkt de situatie met het Mercedes van 2014. Toen werd er voor het eerst met de hybride V6-motoren gereden en bleek de Duitse renstal oppermachtig. “Deze hybride-motoren waren wellicht de slechtste keuze die de Formule 1 ooit gemaakt heeft”, luidt zijn kritiek. “Nu gaat het op zich wel, maar in de beginjaren was het een drama. Één team was enorm dominant. Dat is zonde.”

Verstappen: ‘Gaan de verkeerde kant op’

Het is bekend dat Max Verstappen ook geen fan is van de aangekondigde wijzigingen. Met de nieuwe reglementen, waarbij zeker de helft van de motorkracht uit een batterij moet komen, dreigen de auto’s nóg zwaarder te worden. Daarbij is de drievoudig wereldkampioen geen fan van alle aerodynamische foefjes. Hij zou liever zien dat het totaalpakket van zijn Red Bull in 2026 gewoon een stuk lichter wordt gemaakt.

“Ik denk niet dat we de kant van actieve aerodynamica op moeten gaan”, zei Verstappen tegen Motorsport.com. “Voor mij is het belangrijker om gewoon te proberen het gewicht van de auto’s te bestrijden en dat te optimaliseren, in plaats van al deze hulpmiddelen en trucs om het inhalen of volgen te helpen.”

