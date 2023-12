Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko benadrukt dat er geen ‘plan B’ bestaat als blijkt dat Red Bull er niet in slaagt om de eigen motoren voor het seizoen 2026 competitief te krijgen. Dat jaar treedt er in de Formule 1 een nieuw motorreglement in werking en moet de renstal van Max Verstappen het ook voor het eerst zonder de support van de huidige motorleverancier Honda doen. “Er is geen plan B, het moet werken”, zegt Marko.

Meer dan twee jaar voor de introductie van de nieuwe motoren zijn de fabrikanten in de Formule 1 volop bezig met onderzoek en ontwikkeling. Vorige week meldden Italiaanse media dat Ferrari haar eerste test heeft voltooid met een motor die voldoet aan de 2026-regels.

Ook bij Red Bull verloopt de ontwikkeling van de Red Bull Powertrains in deze fase volgens plan, vertelt Marko tegen het Oostenrijkse OE24. “We zijn nog ver verwijderd van competitief gebruik, maar de prestatiecurve is goed.”

‘Vanaf 2026 racen we met onze eigen motor’

Honda levert vanaf 2026 motoren aan McLaren. Het is echter uitgesloten dat de Japanse fabrikant ook in 2026 motoren aan Red Bull en AlphaTauri gaat leveren, als blijkt dat de eigen Red Bull Powertrains niet voldoen, bevestigt Marko. “Vanaf 2026 racen we met onze eigen motor. Tot die tijd willen we het best mogelijke prestatiepotentieel van Honda, wat tot nu toe goed heeft gewerkt.”

Overigens heeft het team uit Milton Keynes vanaf 2026 een samenwerking met Ford. De Amerikaanse fabrikant gaat echter geen motoren leveren. Dat kan men zelf bij Red Bull, is de overtuiging. Er is veel kennis in huis gehaald. “Wij zullen met Ford onderling kennis delen en hebben toegang tot hun R&D, vooral voor de elektrische componenten en elektronica. Op commercieel vlak is het voor ons allebei interessant, omdat zij natuurlijk groot zijn in Amerika en wij op deze manier kunnen doordringen tot die markt”, zo verklaarde Red Bull-teambaas Christian Horner eerder.

Suprematie Max Verstappen in gevaar?

Of de huidige suprematie van Red Bull en drievoudig wereldkampioen Max Verstappen door de veranderingen in 2026 in gevaar komt, durft Marko niet te zeggen. “Dat is een moeilijke vraag met een vraagteken. Maar er werken honderden mensen aan dit Red Bull Powertrains-project in Milton Keynes”, zegt hij tegen het Zwitserse Blick.

