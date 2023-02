Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri werken vanaf 2026 samen met Ford. De krachtbronnen van de beide Formule 1-teams zullen bij het ingaan van het nieuwe motorreglement voorzien worden van stickers van de Amerikaanse autoproducent.

Ford kondigde eerder op de dag al aan dat het over drie jaar zal terugkeren in de Formule 1, maar wilde nog geen details prijsgeven. Die bleven bewaard voor de presentatie van Red Bull Racing die vrijdagmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd begon.

Na het onthullen van de nieuwe wagen van Max Verstappen en Sergio Pérez volgde om even voor vieren dan het moment waarop al enige tijd werd gewacht. De aankondiging dat Red Bull samen zal gaan werken met de Ford Motor Company. Het motorproject Red Bull Powertrains (RBP) zal voortaan door het leven zal gaan als Red Bull Ford Powertrains.

RBP werd in 2021 opgericht toen duidelijk werd dat Honda zich als motorleverancier zou terugtrekken. De bedoeling was dat het team uit Milton Keynes de Honda-motoren in eigen huis zou blijven runnen en ondertussen op zoek zou gaan naar een nieuwe motorpartner. Die werd in eerste instantie gevonden in Porsche, maar uiteindelijk strandden die plannen. In Ford heeft Red Bull nu alsnog een nieuwe motorpartner gevonden.

Ford zal zelf geen motoren gaan ontwikkelen en bouwen, wel zal het op technische en commercieel vlak samenwerken met Red Bull en AlphaTauri.

Zes motorleveranciers in Formule 1

Met de toetreding van Ford komt het aantal motorleveranciers in de Formule 1 vanaf 2026 op zes: Alpine, Ferrari, Mercedes rijden natuurlijk al even rond en hebben zich al ingeschreven voor de periode 2026-2030. Ook Honda heeft het registratieproces voor het nieuwe motorreglement getekend. En daar komen dus ook nog Audi en Red Bull Ford bij.