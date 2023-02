Het gerucht deed al een tijdje de ronde, maar is dan nu ook officieel bevestigd: Ford keert in 2026 terug in de Formule 1. Het Amerikaanse merk heeft nog niet laten weten hoe een en ander er precies uit gaat zien, maar algemeen wordt er van uitgegaan dat het gaat samenwerken met Red Bull Racing.

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez nam eind 2021 afscheid van Honda als motorleverancier en tuigde daarna een eigen motorenafdeling op, Red Bull Powertrains geheten. Aanvankelijk leek het er op dat Porsche vanaf 2026 – bij het ingaan van het nieuwe motorreglement – krachtbronnen aan Red Bull zou gaan leveren, maar die deal klapte vorig jaar.

Red Bull stond daarop voor de keuze om Red Bull Powertrains helemaal zelf te runnen, terug te keren naar Honda (dat de deur naar de F1 voorzichtig op een kier heeft staan) of op zoek te gaan naar een nieuwe motorpartner. Zonder dat dit dus door Ford is bevestigd, lijkt het er dus op dat dit laatste scenario nu werkelijkheid wordt.

Onthulling RB19

Voor een definitieve bevestiging van de samenwerking tussen Ford en Red Bull moeten we nog even afwachten. Mogelijk dat om 15:00 uur bij de onthulling van de RB19 meer duidelijk wordt. Die onthulling kun je hier volgen:

Volg hier de onthulling van de Red Bull RB19

Ford tweede nieuwe automerk in F1

Formule 1-chef Stefano Domenicali – vandaag in New York bij de onthulling van de RB19 aanwezig – is enthousiast over de plannen van Ford dat na Audi de tweede nieuwe autoproducent in de Formule 1 is: “Het nieuws van vandaag dat Ford vanaf 2026 naar de Formule 1 komt, is geweldig voor de sport”, zegt de Italiaan op de officiële F1-website. “We zijn verheugd dat ze zich voegen bij de ongelooflijke autopartners die de Formule 1 al heeft.”