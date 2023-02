Red Bull Racing onthulde vrijdagmiddag de Formule 1-auto waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez komend seizoen nieuwe successen hopen te boeken. Na Haas is Red Bull het tweede team dat de bolide voor 2023 toont.

De presentatie van de RB19 vindt plaats in New York en begint om 15:00 uur Nederlandse tijd. De onthulling is hier te volgen:

Wat te verwachten?

Wat we vanmiddag precies te zien krijgen, is niet duidelijk. Zusterteam AlphaTauri heeft al aangegeven dat het in aanloop naar het seizoen alleen de kleurstelling voor komend seizoen zal onthullen (logisch omdat het in Orlen een nieuwe hoofdsponsor krijgt). Maar bij Red Bull zelf is men traditioneel altijd wat schimmig over of we ook daadwerkelijk de nieuwe auto zullen zien. Red Bull heeft het zelf over de ‘lancering van de RB19’, maar het lijkt wat ongebruikelijk om de compleet nieuwe auto een paar weken voor de start van het seizoen heen en weer te vliegen naar New York. Mogelijk krijgen we dan ook een licht aangepaste RB18 te zien.

Motorendeal

De keuze voor New York lijkt ingegeven te zijn door de Amerikaanse titelsponsor Oracle, maar zou ook kunnen samenhangen met de aankondiging van een nieuwe motorendeal. Vorig jaar leek het er lang op dat Red Bull vanaf 2026 in zee zou gaan met Porsche, maar die samenwerking klapte op de eisen van de Duitsers. Inmiddels heeft het er alle schijn van dat Red Bull in zee zal gaan met Ford. De Amerikaanse autoproducent zou terug wil keren in de Formule 1 en vanaf 2026 de krachtbronnen van Red Bull Powertrains willen badgen. Dat er iets groots op handen is, blijkt wel uit het feit dat ook Formule 1-baas Stefano Domenicali in New York is. En natuurlijk is ook Max Verstappen aanwezig. Zijn reactie op de onthulling en plannen van Red Bull volgen natuurlijk later op deze site.