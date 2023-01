Haas F1 heeft het seizoen van de onthullingen van de nieuwe bolides – of in dit geval livery’s – afgetrapt. Het Amerikaanse team, onder leiding van Günther Steiner, heeft haar livery flink aangepakt, met een prominente plek op de auto voor haar nieuwe titelsponsor Moneygram.

Waar de Haas F1 vorig jaar te herkennen was als de wit-rode bolide, is de VF-23, zoals de nieuwe bolide heet, nu grotendeels zwart-wit met hier en daar een vleugje rood. Het Haas-logo is nog altijd duidelijk op de sidepod te zien, met een prominente plek op de motorkap voor titelsponsor Moneygram. Wel zijn enkele andere sponsors van de auto verdwenen na het vertrek van Mick Schumacher.

Haas F1 is met haar presentatie van de livery het eerste Formule 1-team dat de nieuwe kleuren voor het seizoen 2023 heeft bekendgemaakt. De daadwerkelijke VF-23 zal pas op 11 februari in actie komen tijdens een shakedown op Silverstone.

Teambaas Günther Steiner is in ieder geval enthousiast over de nieuwe kleuren van Haas F1. “Ik vind het een mooie livery, het is ongetwijfeld een meer verheven en gemoderniseerde look die past nu we een nieuw tijdperk ingaan met MoneyGram als onze titelpartner”, zegt Steiner. “Het is een spannende tijd voor de Formule 1 en het is geweldig dat wij als eerste de livery tonen, maar onze aandacht gaat uit naar het op de baan brengen van de VF-23 en de voorbereiding op het nieuwe seizoen. We hebben echt iets om op voort te bouwen na de prestaties van vorig jaar”, aldus de teambaas.

Dit jaar nemen Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg plaats achter het stuur van de VF-23, waarmee Haas F1 het over een andere boeg gooit dan twee jaar geleden. Toen koos het Amerikaanse team nog voor rookies Nikita Mazepin en Mick Schumacher, dit jaar hoopt het team door de ervaring van Magnussen en Hülkenberg flinke stappen vooruit te zetten en zich meer te vestigen in het middenveld. Net als de afgelopen vier jaar zal Pietro Fittipaldi klaarstaan als reservecoureur.

Vorig jaar eindigde Haas F1 op de achtste plaats bij de constructeurs met 37 punten uit 22 races. Het was het beste resultaat sinds 2018, toen Haas F1 nog vijfde eindigde na een indrukwekkend seizoen. De afgelopen jaren worstelde de renstal om punten te scoren, met de tiende plaats en nul punten in 2021 als dieptepunt. In 2022 schitterde het team regelmatig door goede resultaten, met de verrassende poleposition van Magnussen in Brazilië als hoogtepunt.

Na deze presentatie is Red Bull aan de beurt. Zij zullen op 3 februari vanuit New York de nieuwe livery onthullen, met – volgens geruchten – een aankondiging van Ford dat mogelijk vanaf 2026 als motorpartner gaat samenwerken. Alpine is op 16 februari het laatste team dat het doek van de nieuwe bolide zal trekken.

Overzicht van de teampresentaties voor 2023:

3 februari: Red Bull

6 februari: Williams

7 februari: Alfa Romeo

11 februari: AlphaTauri

13 februari: Aston Martin

13 februari: McLaren

14 februari: Ferrari

15 februari: Mercedes

16 februari: Alpine