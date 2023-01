Het nieuwe Formule 1-seizoen nadert en dat betekent dat de Formule 1-teams hun nieuwe bolides voor het seizoen 2023 zullen presenteren. De teams hebben nog enkele weken tot aan de testdagen in Bahrein, die van 23 tot en met 25 februari plaatsvindt, om de bolides te finetunen, alvorens deze te presenteren aan de wereld. FORMULE 1 zet de – tot nu toe bekende – presentatiedata op een rij.

Aston Martin

Foto: Motorsport Images

Aston Martin maakte als eerste team de datum van de presentatie van de 2023-bolide, de AMR23, bekend. Zij zullen de auto van Fernando Alonso en Lance Stroll op 13 februari aan het publiek laten zien. Dat gebeurt op de nieuwe campus van het team in Silverstone.

Ferrari

Foto: Motorsport Images

Een dag na de onthulling van de nieuwe Aston Martin, op 14 februari dus, volgt Ferrari met de opvolger van de F1-75. De nieuwe Ferrari staat nu nog bekend onder codenaam Project 675, maar zal een andere naam krijgen. Met deze bolide hoopt Ferrari, onder leiding van teambaas Frédéric Vasseur, haar eerste titel sinds 2008 te pakken.

AlphaTauri

Red Bull Content Pool

Voorlopig is AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull, het team dat als eerste haar nieuwe bolide, de AT04, zal presenteren. Dat doen zij op 11 februari op een bijzondere locatie: New York. Het gaat daarbij in ieder geval om de nieuwe livery van de auto van Nyck de Vries en Yuki Tsunoda. Of het ook al om de nieuwe bolide gaat, is nog niet duidelijk.

Alpine

Foto: Motorsport Images

Alpine trekt op 16 februari in Londen het doek van haar nieuwe bolide, die de naam A523 draagt. Het Franse team wil met een volledig Franse rijdersline-up, Esteban Ocon en Pierre Gasly, de stijgende lijn doortrekken en zich mengen in de strijd met topteams als Ferrari, Mercedes en Red Bull.

Red Bull

Nog niet bekend

Mercedes

Nog niet bekend

McLaren

Nog niet bekend

Alfa Romeo

Nog niet bekend

Haas

Nog niet bekend

Williams

Nog niet bekend

Dit artikel wordt bijgewerkt zodra nieuwe data bekend zijn.