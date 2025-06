Het Grand Prix-weekend van Canada staat voor de deur, en het is dus ook weer tijd voor de onthulling van speciale liveries. Haas rijdt in Montréal de 200ste Grand Prix in de geschiedenis van het team. Het jongste Formule 1-team op de grid staat bij deze mijlpaal stil door met hun eenmalige livery terug te gaan in de tijd. Red Bull pakt ondertussen uit met een speciale livery voor F1 Academy-talent Alisha Palmowski.

Haas stond in 2016 voor het eerst op de Formule 1-grid, inmiddels dus bijna tweehonderd raceweekenden geleden. Het Amerikaanse team kan deze mijlpaal niet zomaar voorbij laten gaan, en pakt voor de Canadese GP uit met een eenmalige livery. Het speciale uiterlijk van de Haas-bolide is een verwijzing naar de livery van de allereerste F1-auto van het team, de VF-16. De auto werd bestuurd door toenmalige Haas-coureurs Romain Grosjean en Esteban Gutiérrez. In de handen van Grosjean reed de bolide vijf keer in de punten.

Haas viert het 200ste Grand Prix-weekend van de renstal met een livery gebaseerd op hun allereerste F1-bolide: de VF-16 (Haas)

De VF-16 in handen van oud-Haas-coureur Esteban Gutierrez tijdens de GP Mexico 2016 (Getty Images)

Red Bull gaat voor kleurrijk

Niet alleen de auto van Haas ziet er anders uit tijdens het weekend in Montréal. Ook Red Bull kiest voor eenmalige livery voor hun F1 Academy-coureur Alisha Palmowski. Gemaakt door Canadese kunstenares Kirsten McCrea, is de livery een viering van ‘vrouwelijke uitmuntendheid en talent in sport, design en technologie’. Daarnaast is het speciale uiterlijk voor de race in Montréal ‘geworteld in de Canadese identiteit en heeft het een palet van rood voor Canada en blauw voor Quebec.’

Bekijk de speciale livery hier:

Ook F1 Academy-coureur Alisha Palmowski staat in Montréal met een speciale livery op de grid (Red Bull)

