De Formule 1-kalender van 2026 is nog maar net bekend, maar de eerste kritiek is al binnen. De nieuwe plaatsing van de Grand Prix van Canada op de kalender van volgend jaar blijkt een controversieel besluit vanuit de koningsklasse. De Canadese race vindt namelijk op precies dezelfde dag plaats als de Indy500. Veel kenners zien de verhuizing op de kalender als een ‘arrogante’ zet vanuit de Formule 1.

De Formule 1 maakte deze week de kalender voor 2026 bekend. Opvallend is natuurlijk de afwezigheid van de GP Emilia-Romagna. De Italiaanse race is vervangen door de stratenrace in Madrid, die volgend jaar in september plaatsvindt. De afgelopen jaren vond de race op Autodrome Enzo e Dino Ferrari altijd in mei plaats. De Grand Prix werd vaak opgevolgd door de GP Monaco. De race in het stadstaatje staat echter in 2026 voor begin juni op de kalender, waardoor er een gat is ontstaan na de Grand Prix van Miami. Daar besloot de Formule 1 om de GP Canada in te plannen, tot groot ongenoegen van veel racefans.

De GP Canada, die wordt verreden op 24 mei volgend jaar, staat namelijk op precies dezelfde dag op de planning als de Indy500. Het is niet de eerste keer dat het ‘kroonjuweel’ van de IndyCar zijn dag moet delen met de Formule 1. Jarenlang vond de GP Monaco op dezelfde dag plaats. Nieuw is echter wel dat de twee races elkaar ook daadwerkelijk zullen overlappen in 2026.

Dat laatste komt namelijk door het tijdsverschil. De Grand Prix in Monaco, dat in dezelfde tijdszone als Nederland ligt, is namelijk altijd al klaar voordat de Indy500 begint. De GP Canada vindt plaats in Montréal, dat in dezelfde tijdszone ligt als Indianapolis, waar de Indy500 wordt verreden. Als de GP Canada in 2026 hetzelfde tijdschema aanhoudt als in 2025, met om 14:00 uur lokale tijd de racestart, zal zowel de Formule 1 als de Indy500 op hetzelfde moment plaatsvinden.

Kritiek

Het besluit om de GP Canada op dezelfde dag als de Indy500 te laten plaatsvinden, wordt door veel fans de F1 niet in dank afgenomen. Columnisten van onder meer het Amerikaanse The Athletic en The New York Times bestempelen de verhuizing op de kalender zelfs als ‘arrogant’ en ‘respectloos’. Ook vanuit de IndyCar zelf komen de eerste reacties. “Mijn felicitaties aan de Formule 1, die eigenhandig de kerstdag van de autosport heeft verpest”, schreef IndyCar-coureur Scott McLaughlin op X. “Als racefan die graag naar drie kroonjuwelen op dezelfde dag keek, ben ik gewoon verdrietig.”

