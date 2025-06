Dinsdag presenteerden de FIA en de Formule 1 de kalender voor het seizoen 2026. Eén bekende locatie ontbreekt – het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, beter bekend als het circuit van Imola. De burgemeester van de Italiaanse stad, Marco Panieri, bevestigde dat de GP van Emilia-Romagna – sinds de coronapandemie een vaste waarde in de Formule 1 – niet is opgenomen in de kalender. Toch betekent dit niet dat het ‘einde verhaal’ is voor Imola.

“Dit nieuws was ons bekend en roept begrijpelijkerwijs vragen, teleurstelling en bitterheid op”, aldus Panieri in een officieel statement. “De afgelopen jaren heeft onze regio bewezen een buitengewoon evenement met recordaantallen bezoekers te kunnen organiseren.” Imola keerde in het coronaseizoen van 2020 tijdelijk terug op de Formule 1-kalender. Daarna bleef het een vaste waarde, mede dankzij het enthousiasme van de fans. Tussen alle hypermoderne stratencircuits vormde de klassieke baan – onlosmakelijk verbonden met de sport – een verademing.

De burgemeester bevestigde dat het evenement geliefd was bij zowel coureurs als fans: “Het unieke karakter ervan was overduidelijk – de race werd gecombineerd met de charme van het gebied, beginnend bij een historisch centrum.” Toch benadrukt Panieri dat het verdwijnen van Imola van de kalender geen definitief afscheid hoeft te betekenen. “We willen heel duidelijk zijn”, stelde hij fel, “dit nieuws is niet het einde van het verhaal.”

‘Hebben alles uit de kast gehaald’

Het contract dat in 2021 werd ondertekend, liep tot en met het huidige seizoen. Hoewel de vierjarige samenwerking destijds als ambitieus werd beschouwd, werd deze met succes gerealiseerd. “We zijn ons altijd bewust geweest van de complexiteit van de kalender”, besloot Panieri. “Maar als regio Emilia-Romagna en gemeente Imola hebben we werkelijk alles uit de kast gehaald. We hebben herhaaldelijk het belang en de strategische waarde van de Grand Prix benadrukt – met transparantie, duidelijkheid en volledige bereidheid tot samenwerking.”

Desondanks werd de samenwerking niet verlengd en keert de Formule 1 voorlopig niet terug naar Imola. Volgens CEO Stefano Domenicali is de internationale belangstelling simpelweg te groot. “Italië heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Formule 1 en zal dat in de toekomst ook blijven doen, maar het wordt steeds moeilijker om twee races in hetzelfde land te houden”, verklaarde hij in april in een radio-interview met Rai Gr Parlamento. Ironisch genoeg worden er wel drie Grands Prix in de Verenigde Staten verreden – een nieuwe en bovendien lucratieve markt voor de koningsklasse.

