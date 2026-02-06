McLaren nodigt Fernando Alonso uit om in de toekomst terug te keren naar de Indy 500; CEO Zak Brown laat weten dat de deur voor een nieuwe samenwerking wagenwijd openstaat. De tweevoudig wereldkampioen deed al drie pogingen om de legendarische ovalrace op zijn naam te zetten, maar tevergeefs. Met een zege in de Indy 500 zou Alonso pas de tweede coureur in de geschiedenis zijn die de felbegeerde Triple Crown verovert.

De Spanjaard reed zijn drie eerdere Indy 500-deelnames met steun van McLaren en maakte vooral indruk tijdens zijn debuut in 2017. Toen kwalificeerde hij zich als vijfde, leidde hij 27 ronden en streed hij mee om de overwinning, tot motorpech een vroegtijdig einde maakte aan zijn race. In 2019 en 2020 volgden nog twee mislukte pogingen. Arrow McLaren heeft zijn IndyCar-programma sindsdien uitgebreid met verschillende grote namen, onder wie Juan Pablo Montoya, Tony Kanaan en Kyle Larson. Ook dit jaar kiest het team voor extra ervaring, met Indy 500-winnaar Ryan Hunter-Reay als eenmalige deelnemer naast de vaste line-up met Pato O’Ward, Christian Lundgaard en Nolan Siegel.

Tijdens de presentatie van het nieuwe racecentrum van McLaren op woensdag sprak Zak Brown over de kansen van zijn huidige team en de rol van Hunter-Reay. “Om te beginnen met Ryan: ik ben erg blij dat hij dit jaar in de auto zit”, aldus Brown. “Hij is absoluut in staat om de Indy 500 te winnen, dus ik denk dat onze kansen zijn verbeterd.” Volgens de McLaren-topman onderstreept dat ook dat het team competitief genoeg is om opnieuw voor de zege te gaan; een belangrijk detail wanneer de naam Alonso ter sprake komt.

Triple Crown

De Spanjaard, inmiddels 44 jaar oud en bezig aan het laatste jaar van zijn huidige contract met Aston Martin, heeft nog één overwinning nodig om de felbegeerde Triple Crown in de autosport te voltooien. Tot nu toe is alleen Graham Hill erin geslaagd om de drie meest prestigieuze races in de autosport – de 24 uur van Le Mans, de GP van Monaco én de Indy 500 – te winnen. Zak Brown gaf aan dat hij regelmatig met Alonso praat over een mogelijke terugkeer naar de Indy 500 en dat de deur bij McLaren altijd open blijft. “Dit is zijn laatste contractjaar met Aston Martin”, aldus Brown. “Dat betekent niet dat hij stopt, maar elke keer als ik hem zie, gaat het wel over de Indy 500.”

Brown is ervan overtuigd dat McLaren over een auto beschikt die de Amerikaanse klassieker kan winnen. “En ik denk dat Alonso daar heel goed toe in staat is”, voegde hij eraan toe. “Ik heb er enorm van genoten toen hij nog bij ons racete, het was echt magisch. Ik zou hem graag weer met ons zien racen in de Indy 500. Daar ga ik hem nog veel vaker mee lastigvallen”, besloot hij met een knipoog.

