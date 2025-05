Lachende gezichten, een omhelzing hier en daar. Iets verderop de welgemeende felicitaties, soms ondersteund door een ferme handdruk en soms door een zoen op de wang. Hoe dan ook, de sfeer is goed. En ja, ieder heeft zo zijn eigen besognes en problemen, maar vele buren willen maar wat graag het nieuwe onderkomen bewonderen. Verslaggever Gerard Bos over een bijzonder ‘straatfeest’, met collega Gwen Kleverlaan, in Spanje…

De buren aan weerskanten melden zich als eerste, logisch natuurlijk: veel en vaak contact mee, zo naast elkaar. En natuurlijk is er ook altijd die ene buur die je niet ziet bij dit soort gelegenheden, die buur die zich liever afzijdig houdt. Weer een ander kan er door drukke werkzaamheden simpelweg niet bij zijn. Zo gaat dat hè, in de drukte van alledag.

En die buren helemaal vooraan, met het mooiste en grootste plekje? Ja, die zijn en blijven sympathiek ondanks hun nieuwe stulpje. Vorig jaar hadden ze nog brand, toen hielpen alle andere buren nog. Ontroerend. De begroeting is dan ook hartelijk te noemen.

Wat een feest dus, hier in Montmeló in Spanje. Want daar zijn we, in de wereld van… jawel, Formule 1. De champagne staat klaar, niet van een of andere lullige supermarkt op de hoek; nee, dit zijn kwaliteitsbubbels. Niet dat je het van buitenaf ziet staan, want de bijkans geblindeerde ramen bieden nauwelijks inkijk in dit nieuwe onderkomen in de paddock.

Want dat is de straat waarin Haas F1 op deze donderdagavond een ‘housewarming’ geeft ter ere van het nieuwe, superdeluxe en toch knusse motorhome. Of hospitality-unit, zo u wilt. En die buren? Inderdaad, Williams en Sauber van weerszijden. McLaren met het nieuwe stulpje aan het begin van de straat, Red Bull dat het druk heeft en Ferrari dat ontbreekt. Maar uiteindelijk komt er van alle buren wel even iemand om de hoek kijken.

Ja, beste mensen, de paddock van de Formule 1 is soms nét een echte straat. En geef toe, dan is gluren bij de buren best wel even leuk. Proost!

Lees hier alles over de GP van Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.