De stewards van de FIA hebben het ingediende protest van Red Bull Racing tegen winnaar George Russell – en daarmee tegen de uitslag van de Canadese Grand Prix in Montreal – na langdurig beraad zojuist afgewezen. De renstal van Max Verstappen oordeelde dat Russell in de slotfase van de race, onder de safety car, bewust op de rem trapte om een straf voor Max Verstappen uit te lokken. De stewards vonden het incident uiteindelijk dus geen sanctie waard.

Russell kwam zondag na zijn opvallende remactie meteen op de boordradio om de stewards erop te wijzen dat Verstappen met zijn RB21 een kort moment langszij kwam, hetgeen niet is toegestaan. Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase spraken vervolgens meteen van een bewuste actie van de Britse Mercedes-coureur. “Trap niet in zijn spelletjes”, adviseerde de laatste.

Russell en Verstappen kunnen het de laatste tijd sowieso minder met elkaar vinden, met als voorlopig dieptepunt de botsing tussen beide coureurs tijdens de GP van Spanje, twee weken geleden.

Lees ook: Russell zet Britse schwalbe in om Verstappen straf aan te smeren

Overigens gebeurde het indienen van het protest door Red Bull niet op initiatief van Verstappen, zo gaf teambaas Christian Horner desgevraagd aan. “Max was zich hier niet bewust van. We hebben als team echter het recht om een protest in te dienen, hetgeen tweeduizend euro per protest kost. We waren verbaasd dat het incident niet aan de stewards werd voorgelegd”, aldus Horner. Een tweede protest van Red Bull tegen Russell wegens het onvoldoende afstand hadden ten opzichte van de safety car werd door het team ook weer ingetrokken.

Door de afwijzing van het andere protest blijft Russell derhalve winnaar van de GP van Canada, vóór Max Verstappen en Russells teamgenoot Kimi Antonelli. Overigens zat Verstappen op het moment dat de uitslag van het protest bekend werd al in het vliegtuig, onderweg naar huis.

Tijdstraf Norris zonder gevolgen

Overigens kreeg Lando Norris van de stewards een tijdstraf van vijf seconden vanwege zijn botsing met McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, eveneens in de slotfase van de race. Norris viel uit, dus de straf heeft verder geen schadelijke gevolgen voor hem. Andere coureurs (Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Lance Stroll en Esteban Ocon) kregen voor kleinere vergrijpen een waarschuwing.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.