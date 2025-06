Red Bull heeft officieel protest ingediend tegen de overwinning van George Russell in de GP van Canada. In de slotfase van de race, die na de botsing tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris onder de safety car werd uitgereden, zou Russell bewust op de rem hebben getrapt om een straf voor Max Verstappen uit te lokken. Als de FIA besluit in te grijpen, kan de zege in Montréal alsnog naar de Nederlander gaan.

George Russell controleerde de race van begin tot eind; na een sterke start hield hij Verstappen zeventig ronden lang op gepaste afstand. Door een late safety car – veroorzaakt door de McLaren-clash – schoof het veld echter weer in elkaar. Vervolgens leek Russell op het rechte stuk plotseling op zijn rempedaal te trappen. Verstappen haalde hem daarbij heel even in, iets wat niet is toegestaan onder de safety car.

Raceverbod forceren?

Het incident leidde tot een directe klacht van de viervoudig wereldkampioen via de boordradio. “George (Russell, red.) remde plotseling agressief”, klaagde Verstappen. Zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase reageerde: “Begrepen, we controleren op onregelmatig rijgedrag.” Russell deed op zijn beurt ook zijn beklag: “Verstappen heeft me net ingehaald onder de safety car”, riep hij. De vraag is nu of de Brit bewust handelde om zijn rivaal een fout te laten maken. De Nederlander is namelijk nog maar één strafpunt verwijderd van een raceverbod.

De FIA heeft inmiddels bevestigd dat Red Bull officieel protest heeft aangetekend tegen de beslissing van de wedstrijdleiding om het incident niet aan de stewards voor te leggen. Mogelijk heeft het team bewijs gevonden dat die beslissing kan doen herzien. Duidelijk is in ieder geval dat zowel Verstappen als Russell zich bij de stewards moet melden. Om 17.50 uur (23.50 uur Nederlandse tijd) mogen ze hun verhaal doen.

