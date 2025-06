McLaren-coureur Lando Norris reed in de eindfase van de Grand Prix van Canada tegen de achterkant van de auto van zijn teamgenoot Oscar Piastri aan. De Australiër kon zonder positieverlies doorrijden, maar Norris moest met schade opgeven. “Sorry,” zei hij over de boordradio. “Mijn schuld. Helemaal mijn fout. Dom van mij.”

Tijdens de race kwam Norris sterk terug door een lange eerste stint op harde banden. In de slotfase naderde hij Piastri, maar een aanval werd bemoeilijkt doordat ze achterblijver Andrea Kimi Antonelli tegenkwamen. Daardoor kreeg Piastri DRS en kon hij zich verdedigen. In ronde 65 haalde Norris na de haarspeldbocht Piastri kortstondig in, maar die heroverde zijn plek bij de chicane. Bij de volgende bocht probeerde Norris opnieuw de binnenkant te pakken, maar daar was geen ruimte. Hij knalde tegen Piastri, verloor zijn voorvleugel en beschadigde zijn ophanging tegen de muur.

Na afloop nam Norris de volledige verantwoordelijkheid. “Er is niemand anders als schuldige aan te wijzen dan ikzelf, dus mijn excuses aan het hele team en aan Oscar. Ik probeerde iets dat waarschijnlijk te dom was,” zei hij tegenover Sky News F1. “Ik ben blij dat ik zijn race niet heb verpest.” In de paddock schudden Norris en Piastri elkaar de hand. Piastri zei begrip te hebben voor het incident: “Het was een stevig maar eerlijk gevecht tot dat moment. Ik denk niet dat het kwaadwillig was, gewoon ongelukkig.”

Ondanks zijn uitvalbeurt blijft Norris tweede in het kampioenschap, maar zijn achterstand op Piastri is gegroeid tot 22 punten.

