In de glitter en glamour van New York heeft kampioensteam Red Bull haar bolide – of in dit geval livery – voor het seizoen 2023 gepresenteerd. Red Bull houdt met de RB19 vast aan de vertrouwde kleurensamenstelling van de afgelopen jaren – met uitzondering van de drie races in de Verenigde Staten.

Net als voorgaande jaren kleurt de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez grotendeels donkerblauw, met de opvallende Red Bull-logo’s en sinds vorig jaar titelsponsor Oracle. Het is een vast recept geworden onder het mom dat aan perfectie niet gesleuteld hoeft te worden, zoals Max Verstappen stelt bij de presentatie. Wel heeft Red Bull bekendgemaakt dat het voor de drie races in de Verenigde Staten – in Miami, Austin en Las Vegas – speciale livery’s zal gebruiken, ontworpen door fans die kunnen meedoen aan een competitie.

“We zijn optimistisch over dit jaar”, zegt Max Verstappen bij de bijzondere, en lange, launch in New York. “We gaan natuurlijk proberen om die titel te verdedigen”, aldus de tweevoudig wereldkampioen. Teambaas Christian Horner prijst zich gelukkig dat hij ’twee fantastische coureurs’ tot zijn beschikking heeft en ziet 2023 positief tegemoet. “Dit is het beste rijdersduo dat wij ooit hebben gehad in de Formule 1, erg succesvol. Dat hebben we ook nodig nu we het opnemen tegen grote concurrentie.”

Het is voor Red Bull een grote dag in New York. Niet alleen omdat het haar nieuwe bolide aan de wereld heeft gepresenteerd, maar ook omdat Ford heeft aangekondigd dat het terugkeert in de Formule 1 vanaf 2026. Ford maakte in eerste instantie niet bekend met welk team dat zou zijn, maar alles wees richting Red Bull. Zij probeerden eerst nog met Porsche tot een deal te komen, maar die onderhandelingen liepen spaak.

Bij de onthulling van de RB19 maakte Red Bull bekend dat Ford inderdaad op strategisch en motorisch vlak gaat samenwerken vanaf 2026, waardoor zusterteam AlphaTauri ook met Red Bull Ford Powertrains-aandrijving rijdt. Dat betekent bovendien dat Honda na het seizoen 2025 klaar is met de samenwerking met Red Bull.

Red Bull domineerde het seizoen 2023 met de RB18. Maar liefst zeventien van de 22 races werden gewonnen door het team, waarvan vijftien op naam stonden van Max Verstappen. De bolide was op de zaterdag in de kwalificatie niet altijd de snelste, maar bleek op de zondag een maatje te groot voor concurrenten als Ferrari en Mercedes. Het was voor Red Bull de eerste ‘dubbel’ sinds 2013, toen Sebastian Vettel samen met Red Bull kampioen werd.

Ook dit jaar zullen Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez weer willen gaan voor goud. Het team stond deze winter wel voor een enorme uitdaging door de mindering in tijd voor aerotests als straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2023. Teambaas Christian Horner noemde het een ‘draconische straf’ en stelde onlangs dat het team ‘natuurlijk een effect’ van deze beperking merkt. Of de gevolgen groot zijn, zal het team merken bij de testdagen in Bahrein, van 23 tot en met 25 februari. Een week later gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start.

