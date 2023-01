Red Bull heeft de afgelopen weken ‘natuurlijk een effect’ gemerkt van de mindering in aerotests die het team heeft gekregen vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021, stelt teambaas Christian Horner. Het beperkt ‘aanzienlijk’ de hoeveelheid runs in de windtunnel per kwartaal, benadrukt de Brit.

Red Bull kreeg vorig jaar een boete van maar liefst zeven miljoen dollar en kreeg daarnaast tien procent mindering in tijd voor aerotests als gevolg van het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Het team bleef volhouden dat zij binnen het budgetplafond had geopereerd, maar de FIA oordeelde dat zij met 1,6 procent boven de limiet zaten.

Red Bull-teambaas Christian Horner noemde met name de mindering in tijd voor aerotests een ‘draconische straf’. Hij stelde toen dat dit grote gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van de RB19, de opvolger van de succesvolle RB18.

Lees ook: Red Bull: ‘Of Verstappen kan verbeteren? Natuurlijk kan hij dat’

De start van het nieuwe seizoen komt steeds dichterbij, waardoor voor Red Bull de gevolgen van deze beperking duidelijker worden. Horner stelt dat het ‘natuurlijk een effect’ heeft. “Het beperkt aanzienlijk de hoeveelheid runs die we per kwartaal in onze windtunnel kunnen doen”, legt Horner uit aan RACER.

Dat betekent, meent Horner, dat Red Bull zich moet aanpassen. “We moeten wat meer gericht en gedisciplineerd te werk gaan bij wat wij testen in de windtunnel of onze simulatietools.” Horner spreekt daarom van een ‘andere uitdaging’. “Het is absoluut een handicap, maar we hebben zeer vaardige mensen die er het beste uit willen halen en we willen ze zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten.”

Horner is uiteraard niet blij dat zijn team deze straf opgelegd heeft gekregen, maar blijft erbij dat het budgetplafond een goede maatregel is om de uitgaven van teams te minderen. “Het principe is geweldig en het komt de efficiëntie ten goede”, oordeelt de Red Bull-teambaas. “Als ik nu naar het bedrijf kijk, vergeleken met hoe het vier of vijf jaar geleden was, zouden we eindigen met een grote voorraad gloednieuwe reserveonderdelen die nooit zijn gebruikt, dat is dan gewoon schroot. En nu kun je je dat gewoon niet meer veroorloven. Je moet zo effectief en efficiënt mogelijk zijn.”