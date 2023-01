“Of Max Verstappen kan verbeteren? Natuurlijk kan hij dat”, stelt Red Bulls hoofdengineer Paul Monaghan. De Brit is van mening dat de ‘uitzonderlijke’ coureur op enkele vlakken nog een ‘klein beetje beter’ kan worden.

Verstappen heeft vorig jaar meerdere records verbroken op weg naar zijn tweede wereldtitel. Hij won vijftien van de 22 races en scoorde in totaal 454 punten, waarmee hij het record van Lewis Hamilton verbrak. Het succesvolle seizoen leidde tot veel lof voor de Nederlander, ook binnen zijn eigen team.

“Max is technisch zeer begaafd”, zegt hoofdengineer Paul Monaghan. “Hij heeft als kind, vaak begeleid door zijn vader, veel werk verzet en daar zie je nu nog de gevolgen van. Hij weet waar hij het over heeft en weet wat hij wil”, prijst Monaghan de tweevoudig wereldkampioen.

Door die kennis verloopt de samenwerking met zijn monteurs ook goed, geeft Monaghan aan. “Zijn monteurs weten hoe ze een auto kunnen leveren die voor hem goed gebalanceerd voelt en makkelijk te besturen is. Nou ja, niet per se makkelijk te besturen, maar goed bestuurbaar.”

Lees ook: Verstappen en Red Bull voor Grosjean de favorieten voor titel in 2023

Hoewel Verstappen vorig jaar meerdere records verbrak en de afgelopen twee jaar de titel veroverde, is Monaghan ervan overtuigd dat de Nederlander nog altijd kan verbeteren. “Het is indrukwekkend wat hij de afgelopen seizoenen heeft gepresteerd”, zegt Monaghan. “Hij zou dat niet bereiken als hij geen uitzonderlijke coureur was geweest. Kan hij nog beter worden? Ja, natuurlijk kan hij dat. Hij zal het me misschien niet in dank afnemen dat ik dat heb gezegd”, grapt de hoofdengineer.

Monaghan legt uit dat er een paar gebieden zijn waar Verstappen ‘een klein beetje beter’ in kan worden. “Hij zal zich erin verdiepen en zich afvragen wat hij beter zou kunnen doen. Het is dan aan ons om hem de auto te geven die hem in staat stellen om zijn vaardigheden te demonstreren”, besluit Monaghan.