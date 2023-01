Na het recordjaar 2022 zijn Max Verstappen en Red Bull voor oud-Formule 1-coureur Romain Grosjean ook in 2023 de favoriet voor de titel. De Fransman houdt er wel rekening mee dat Mercedes ‘aanzienlijk sterker’ zal zijn.

Verstappen schreef vijftien van de 22 races op zijn naam en kroonde zich in Japan al voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen. Er stond geen maat op de Nederlander, die met name in het begin kon rekenen op flinke weerstand van Ferrari.

Met het bijzondere recordjaar achter de rug zijn Verstappen en Red Bull ook in 2023 de favoriet voor de wereldtitel, stelt IndyCar-coureur Romain Grosjean. “Er bestaat geen twijfel over: als je in 2023 wereldkampioen wilt worden, moet je voorbij Max Verstappen en Red Bull zien te komen”, zegt Grosjean in een video. “Voor mij is dit duo de duidelijke favoriet.”

Bij Ferrari, dat vorig jaar tweede werd bij de constructeurs, moet de nieuwe teambaas, Frédéric Vasseur, voor de nodige veranderingen zorgen, meent Grosjean. “Ferrari had de nodige snelheid in de kwalificaties, maar miste wat in de race. Vasseur moet dat verbeteren.” Daarnaast moet Charles Leclerc volgens Grosjean ‘werken aan zijn foutenpercentage’ terwijl Carlos Sainz ‘constanter op het niveau van Leclerc’ moet rijden, wil het team dit jaar voor de titel gaan.

Een ander gevaar voor Red Bull, is Mercedes. Grosjean verwacht dat Mercedes dit jaar, na het tegenvallende seizoen 2022, ‘aanzienlijk sterker’ zal zijn. Verstappen moet volgens Grosjean rekening houden met een ‘uiterst gemotiveerde’ Lewis Hamilton, die voor het eerst een seizoen in de Formule 1 zonder zege afsloot.