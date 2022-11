Oud-Formule 1-coureur Romain Grosjean ‘bewondert’ de ‘kalmte’ die Max Verstappen uitstraalt sinds het behalen van zijn eerste wereldtitel. De IndyCar-coureur gunt Verstappen het succes, maar hoopt tegelijkertijd ook dat Red Bull in de toekomst op meer weerstand kan rekenen.

Verstappen twijfelde na de eerste races van het seizoen nog of hij voor de titel ging, maar de titelstrijd viel al snel de kant op van Red Bull. Het werd uiteindelijk een dominant seizoen voor de Nederlander, die in Mexico nog eens twee records wist te verbreken.

Zo pakte hij zijn veertiende zege van het seizoen en schreef hij Michael Schumacher en Sebastian Vettel – met ieder dertien zeges – uit de recordboeken en staat hij op 416 punten, meer dan het record van Lewis Hamilton, die er in totaal 413 had in 2019.

Voor Romain Grosjean komen deze records niet als een verrassing. “We wisten al dat Max een extreem getalenteerde coureur was, maar ik denk dat zijn eerste wereldtitel hem veel meer vertrouwen en kalmte heeft gegeven”, zegt Grosjean in Any Driven Monday van Sky Sports. “Sinds hij wereldkampioen is heeft hij gewoon meer rust, hij rijdt gewoon zoals hij rijdt en dat is een heel bijzondere manier van rijden waar ik van hou en die ik bewonder.”

Grosjean gunt Verstappen het succes dat hij heeft gehad, maar hij hoopt tegelijkertijd voor de sport dat Red Bull op meer weerstand kan rekenen. “Zij zijn zeer dominant. Hopelijk krijgt Red Bull in de toekomst wat meer weerstand van teams als Ferrari en Mercedes. Hoe leuk het ook is voor Max, het is niet goed voor de show als steeds dezelfde auto wint.”

Grosjean en Verstappen hebben elkaar al een tijdje niet meer gezien, maar dat zal zaterdag wel weer gebeuren. De twee nemen dan deel aan een virtuele 6-uursrace op Spa-Francorchamps als onderdeel van de Le Mans Virtual Series. Grosjean doet dat namens zijn eigen R8G Esports-team terwijl Verstappen weer met Team Redline deelneemt.