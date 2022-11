Max Verstappen en oud-Formule 1-coureur Romain Grosjean verruilen aankomend weekend hun echte bolides weer voor de simrig. De twee zullen deelnemen aan de virtuele zes uur van Spa-Francorchamps als onderdeel van de Le Mans Virtual Series.

Verstappen zal namens zijn Team Redline deelnemen aan de race, onderdeel van de kalender van het World Endurance Championship (WEC) en nu ook in de virtuele wereld. Hij stapt voor die 6-uursrace op het circuit in de Ardennen in de virtuele LMP2 van Oreca met startnummer 1. De tweevoudig wereldkampioen kan rekenen op sterke steun van simracers Jeffrey Rietveld en Maximilian Benecke.

Team Redline hoopt in deze race Floyd Vanwall-Burst, waar landgenoot Bent Viscaal voor rijdt, te verslaan. Dat team heeft een minimale voorsprong van twee punten in het LMP2-klassement.

Naast Verstappen neemt ook Romain Grosjean deel aan de simrace. Dat doet de IndyCar-coureur met zijn eigen R8G Esports-team. Ook hij neemt deel aan de LMP2-klasse, samen met teamgenoten Martin Hemmingsen en Ulas Ozyildirim.

De 6 uur van Spa vormt ronde drie van de Le Mans Virtual Series, waarin de teams om een prijzenpot van 250.000 dollar strijden. Ronde vier vindt op 3 december plaats: dan zullen de coureurs het in een 4-uursrace tegen elkaar opnemen op het Amerikaanse Sebring.

De vijfde en laatste ronde van het seizoen van het kampioenschap vindt plaats op 14 januari. Dan staan de simracers voor de grootste uitdaging met de 24 uur van Le Mans. Naar verwachting neemt Verstappen ook deel aan die race. Teams moeten dan namelijk twee coureurs met een FIA-licentie naast twee simracers zetten.

De race wordt zoals gebruikelijk op rFactor2 verreden vindt zaterdag 5 november plaats. De race wordt live uitgezonden op het YouTube-kanaal van het WEC, TraxionGG, 24 Heures Du Mans en European Le Mans Series Official. Die uitzending begint om 13:30 uur Nederlandse tijd.

De virtuele LMP2 van Verstappens Team Redline. Foto: Team Redline