George Russell noemde Max Verstappen vorig seizoen nog een ‘pestkop’ en beweerde dat de wereldkampioen dreigde hem in de muur te rijden tijdens de Grand Prix van Qatar. Tijdens een persconferentie in de aanloop naar dit seizoen wil de Brit de kwestie achter zich laten en focust hij zich op zijn eigen doelen.

Aan de vooravond van de seizoensafsluiter in Abu Dhabi was George Russell niet te spreken over het gedrag van Max Verstappen. Hij noemde de Nederlander zelfs een pestkop, omdat Verstappen zou hebben gedreigd om de Mercedes-coureur de week ervoor in Qatar in de muur te rijden. De Red Bull-coureur walgde op zijn beurt van Russell en betitelde hem als een matennaaier. Hij vond dat de Brit hem na de kwalificatie een straf had aangesmeerd bij de stewards, waardoor hij zijn poleposition in rook zag opgaan.

Sindsdien heeft Russell niet meer met Verstappen gesproken. “Dat is vorig jaar gebeurd. Ik heb er vorig jaar genoeg over gezegd en duidelijk gemaakt dat ik niet pik wat hij zei”, zegt hij.

‘Ik word elk jaar beter’

Russell kijkt hoopvol naar komende Formule 1-seizoen. “Het is nu 2025 en ik wil me focussen op mijn eigen doelen. En mijn doel is om dit jaar te winnen. Ik ga mijn aanpak niet veranderen en zal met hem vechten, zoals ik doe met alle andere coureurs. Het wordt mijn zevende seizoen in de Formule 1 en mijn vierde bij Mercedes en ik voel dat ik elk jaar beter word.”

Wel verwacht Russell, die in 2024 twee races won, de nodige tegenstand. Voor hem is het duidelijk dat niet Red-Bull, maar McLaren de grootste uitdager zal zijn. „McLaren is zonder twijfel de grote favoriet dit jaar. Zeker als je ziet hoe sterk zij vorig seizoen waren in de tweede helft. Wij wisten de voorbije jaren al na de eerste vijf rondes van het seizoen dat we niet zouden vechten voor de bovenste plekken, in ieder geval niet aan het begin van het seizoen.”

Schelden anders voor niet-Engelsen

Ook doet Russell zijn zegje over de nieuwe regelgeving omtrent boetes wanneer coureurs verbaal over de schreef gaan. „Als individu vond ik vorig jaar al dat het allemaal vrij ver ging. Ik vind dat coureurs hun persoonlijkheid moeten kunnen tonen. Natuurlijk is het niet nodig om in een omgeving zoals deze te schelden. Maar we moeten niet vergeten dat voor personen voor wie Engels niet hun eerste taal is, je als eerste leert wat scheldwoorden zijn.”

